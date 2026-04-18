Глава CENTCOM заявив про продовження морської блокади суден, пов'язаних з Іраном, до рішення Трампа

Глава Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) адмірал Бред Купер заявив, що морська блокада суден, які входять до іранських портів або виходять із них, залишається чинною і триватиме до окремого рішення президента США Дональда Трампа про її призупинення, повідомляє The New York Times.

Він повідомив, що 19 пов'язаних з Іраном танкерів або вантажних суден повернулися до портів після того, як понад десяток кораблів ВМС США, розміщених у затоці Оман, перехопили їх і по радіо наказали змінити курс.

"Як президент оголосив раніше сьогодні, сили США на Близькому Сході продовжують повністю забезпечувати виконання морської блокади щодо суден, які входять або виходять з іранських портів у прибережних районах. Вона залишатиметься чинною до подальшого повідомлення", – сказав Купер.

Глава Центрального командування ЗС США зазначив, що аналітики розвідки США відстежують кілька суден, які становлять інтерес, як у межах, так і поза межами зони блокади. За його словами, ці судна можуть спробувати обійти запроваджені обмеження. Він підкреслив, що за кожним із них здійснюється спостереження.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив, що американські військові командири в інших регіонах світу, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні, будуть активно реагувати на будь-які судна під іранським прапором або ті, що намагаються надати матеріальну підтримку Ірану.

