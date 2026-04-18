01:09 18.04.2026

Глава CENTCOM заявив про продовження морської блокади суден, пов'язаних з Іраном, до рішення Трампа

Глава Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) адмірал Бред Купер заявив, що морська блокада суден, які входять до іранських портів або виходять із них, залишається чинною і триватиме до окремого рішення президента США Дональда Трампа про її призупинення, повідомляє The New York Times.

Він повідомив, що 19 пов'язаних з Іраном танкерів або вантажних суден повернулися до портів після того, як понад десяток кораблів ВМС США, розміщених у затоці Оман, перехопили їх і по радіо наказали змінити курс.

"Як президент оголосив раніше сьогодні, сили США на Близькому Сході продовжують повністю забезпечувати виконання морської блокади щодо суден, які входять або виходять з іранських портів у прибережних районах. Вона залишатиметься чинною до подальшого повідомлення", – сказав Купер.

Глава Центрального командування ЗС США зазначив, що аналітики розвідки США відстежують кілька суден, які становлять інтерес, як у межах, так і поза межами зони блокади. За його словами, ці судна можуть спробувати обійти запроваджені обмеження. Він підкреслив, що за кожним із них здійснюється спостереження.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив, що американські військові командири в інших регіонах світу, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні, будуть активно реагувати на будь-які судна під іранським прапором або ті, що намагаються надати матеріальну підтримку Ірану.

Джерело: https://www.nytimes.com/live/2026/04/17/world/iran-us-war-trump?smid=url-share#the-us-military-blockade-on-ships-entering-or-leaving-iran-will-continue-until-trump-ends-it

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

09:05 18.04.2026
Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

08:38 18.04.2026
Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

07:51 18.04.2026
Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

07:20 18.04.2026
OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

03:25 18.04.2026
США та Іран обговорюють розмороження $20 млрд активів в обмін на ядерні обмеження – ЗМІ

США та Іран обговорюють розмороження $20 млрд активів в обмін на ядерні обмеження – ЗМІ

23:55 17.04.2026
Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

23:42 17.04.2026
Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

22:44 17.04.2026
Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

19:50 17.04.2026
Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

ВАЖЛИВЕ

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

ОСТАННЄ

Квитки на СВ міжнародних поїздів подорожчали орієнтовно на 20%

Сибіга і держміністр з європейських справ Ірландії Бірн обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Зіткнення потягів на Вінничині відбулося з вини машиніста тепловоза – Укрзалізниця

Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки ВПО

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

Стрілець в Києві використовував зареєстровану зброю – Клименко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

На Нікопольщині внаслідок обстрілів постраждали 5 людей

Нападником, який вбив 5 людей в Києві, виявився уродженець Росії – генпрокурор

