Інтерфакс-Україна
Події
00:48 18.04.2026

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

1 хв читати

Російський безпілотник поцілив по приватному житловому будинку в Богодухові, постраждали двоє людей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Постраждали 42-річний чоловік та 63-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджено три житлових будинки та господарчі споруди", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі..

Джерело: https://t.me/synegubov/21185

Теги: #пострадавші #атака #харківська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА