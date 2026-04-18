Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Російський безпілотник поцілив по приватному житловому будинку в Богодухові, постраждали двоє людей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Постраждали 42-річний чоловік та 63-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджено три житлових будинки та господарчі споруди", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі..

