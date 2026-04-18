Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Компанія Bell Textron Inc., що входить до складу Textron Inc. (NYSE: TXT) та є виробником військових вертольотів, оголосила про створення дочірньої компанії в Україні та плани відкриття спеціалізованого офісу в рамках своєї довгострокової стратегії промислового співробітництва в країні.

"Нова дочірня компанія під назвою Bell Textron Ukraine слугуватиме центром діяльності Bell в Україні, хоча місце розташування постійного офісу ще не визначено. Вона підтримуватиме заплановані та майбутні заходи Bell в Україні, зосереджені на складанні, технічному обслуговуванні та ремонті вертольотів", – йдеться у повідомлені на сайті.

Згідно з ним цьому передувало підписання в жовтні минулого року листів про наміри між Bell Textron та Міністерством економіки, екології та сільського господарства України щодо вивчення напрямків співпраці.

"Це значущий крок у напрямку побудови практичного, взаємовигідного співробітництва з оборонною та промисловою базою України. Bell прагне закріпити свою присутність в Україні для сприяння співпраці та довгостроковому зростанню", – наводяться у релізі слова старшого віце-президента Bell з питань стратегічного розвитку Джеффрі Шлоссера.

Згідно з даними системи YouControl, ТОВ "Белл Текстрон Україна" було зареєстровано наприкінці січня цього року в Києві зі статутним капіталом 2,16 млн грн.

Bell Textron – світовий постачальник цивільних та військових вертольотів. Компанія вбачає значний потенціал для підтримки оборонних можливостей України у використанні її вертольотів платформи H-1 – ударного Bell AH-1Z Viper та багатоцільового Bell UH-1Y Venom, які розроблені для безперебійної сумісної роботи, що забезпечує високу уніфікацію деталей та оперативну гнучкість.

Як повідомлялося, підписаний у жовтні минулого року лист про наміри між українським урядом та Bell передбачав оцінку підходів до промислового співробітництва, а також співробітництва Bell з урядом США з метою організації продажу Україні через програму Foreign Military Sale (FMS) вертольотів Bell AH-1Z Viper та UH-1Y Venom на заміну Мі-24 та Мі-8.

"Компанія Bell Textron Inc висловила готовність розвивати в Україні власну виробничу базу для складання, технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів. Це дозволить не лише створити нові робочі місця, а й фактично відродити національну гвинтокрилу галузь", – підкреслили тоді в Мінекономіки.

Домовленості передбачають, що компанія розпочне комплексну підготовку до локалізації виробництва, що передбачає відкриття представництва Bell в Україні; створення центру кінцевого складання та випробувань (FACO); вивчення можливостей для заснування спільного підприємства з українськими партнерами; передачу технологій, обладнання та інструментів, необхідних для організації виробництва.

Bell Textron Inc – американська авіабудівна компанія зі штаб-квартирою у Форт-Ворті, штат Техас, яка входить до складу корпорації Textron. Заснована у 1935 році, Bell є одним із провідних світових виробників гелікоптерів, конвертопланів і аерокосмічних систем, що використовуються збройними силами США, країн НАТО та цивільними операторами у понад 120 країнах світу. Компанія має багаторічний досвід у виробництві інноваційної авіаційної техніки, включно з моделями UH-1 Iroquois (Huey), AH-1 Cobra, V-22 Osprey та Bell 505 Jet Ranger X.

Як зазначало українське профільне видання Defece Express, AH-1Z Viper та UH-1Y Venom – глибокі та наразі останні модернізації вертольотів AH-1 Cobra та UH-1 Iroquois. Наразі обидві машини знаходяться на озброєнні корпусу морської піхоти США, а також постачаються на експорт. Серед останніх покупців – Чехія, яка у 2019 році замовила чотири Viper та вісім Venom загалом за $622 млн на той час.

У вересні 2024 року народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв'ю Defense News повідомляв про бажання України придбати 12 AH-1Z Viper виробництва Bell Helicopter.

