00:17 18.04.2026
Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА
Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, також зафіксовано пошкодження житлових будинків і виникнення пожежі, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Поранено чоловіка внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Йому надається вся необхідна медична допомога", – зазначив він у Телеграм.
Раніше Федоров поінформував про наслідки обстрілу міста: "Ворог атакував Запоріжжя. Пошкоджено будинки. Сталася пожежа"
