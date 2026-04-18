Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, також зафіксовано пошкодження житлових будинків і виникнення пожежі, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Поранено чоловіка внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Йому надається вся необхідна медична допомога", – зазначив він у Телеграм.

Раніше Федоров поінформував про наслідки обстрілу міста: "Ворог атакував Запоріжжя. Пошкоджено будинки. Сталася пожежа"

