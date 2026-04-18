Інтерфакс-Україна
Події
00:17 18.04.2026

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

1 хв читати

Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, також зафіксовано пошкодження житлових будинків і виникнення пожежі, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Поранено чоловіка внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Йому надається вся необхідна медична допомога", – зазначив він у Телеграм.

Раніше Федоров поінформував про наслідки обстрілу міста: "Ворог атакував Запоріжжя. Пошкоджено будинки. Сталася пожежа"

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/38401

https://t.me/ivan_fedorov_zp/38400

Теги: #запоріжжя #атака #постраждалий

00:48 18.04.2026
Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

14:25 17.04.2026
ОВА: У Запоріжжя вже семеро постраждалих від вранішнього ворожого удару, серед них – дитина

11:06 17.04.2026
У Запоріжжі вже 10 постраждалих через ворожу атаку 16 квітня – ДСНС

08:26 17.04.2026
Ворог вранці атакував маршрутку в Херсоні

06:55 17.04.2026
Ворог атакував Дніпро, пошкоджене підприємство

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

20:56 16.04.2026
У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

18:48 16.04.2026
Одна людина загинула, троє зазнали поранень у Запоріжжі через ворожу атаку – ОВА

15:29 16.04.2026
В Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждала 2-річна дитина – ДСНС

08:40 16.04.2026
У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА