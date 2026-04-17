23:55 17.04.2026

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками участі у 5-му Анталійському дипломатичному форумі закликав до подолання блокувань і заявив про необхідність "знімати не лише Ормузьку, але й Орбанську блокаду", що пов'язана із ускладненням рішень щодо надання Україні €90 млрд.

Він повідомив про низку двосторонніх переговорів із європейськими колегами – міністрами закордонних справ Австрії, Ісландії та Люксембургу. За його словами, сторони обговорювали можливості посилення Європи та розблокування критично важливих рішень, зокрема фінансування обсягом €90 млрд, 20-го санкційного пакета та відкриття шести переговорних кластерів.

"Час знімати не лише Ормузьку, але й Орбанську блокаду. Це піде на користь усім", – йдеться і повідомленні Сибіги, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

Сибіга повідомив, що розпочав роботу на форумі з виступу у форматі ADF-talks – публічного інтерв'ю перед повною залою учасників. Під час виступу він говорив про зусилля для завершення війни, посилення позицій України на полі бою та в дипломатії, тиск на Росію та її союзників, а також про нову роль України як безпекового партнера.

Сибіга також відзначив участь великої кримськотатарської делегації на чолі з Мустафою Джемілєвим та Рефатом Чубаровим і подякував за співпрацю з турецькими партнерами.

За його словами, форум є важливим майданчиком для дипломатичних контактів із країнами Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки, і Україна активно використовує цю можливість.

"Анталійський дипломатичний форум відбувається вже вп'яте. Це флагманська подія турецької дипломатії. Цьогоріч до Туреччини з їхалися понад 20 лідерів, 50 міністрів, загалом представники понад 150 країн та 75 міжнародних організацій. Вражаючий масштаб", – наголосив Сибіга.

Як повідомлялося, 16-18 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідує Турецьку Республіку, де бере участь у 5-му Анталійському дипломатичному форумі на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1KTkD2bkkq/?mibextid=wwXIfr

Теги: #фінансування #блокада #туреччина #єс

23:42 17.04.2026
Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

21:21 17.04.2026
Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

17:59 17.04.2026
Метою Транспортного співтовариства є повна інтеграція транспортних ринків, щоб не було жодної різниці в тому, як транспорт працює в ЄС чи в країнах-кандидатах – директор Постійного секретаріату

17:43 17.04.2026
Ердоган: Туреччина готова підтримати переговори РФ та України, включно з зустріччю лідерів

17:03 17.04.2026
В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

16:17 17.04.2026
Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

13:46 17.04.2026
Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

20:27 16.04.2026
Проєкт із захисту реформ у секторі справедливості запускається в Україні за підтримки ЄС

20:11 16.04.2026
Сибіга відвідає Туреччину 16-18 квітня для участі в Анталійському дипломатичному форумі

16:39 16.04.2026
ВМС США в рамках блокади перехопили вже 13 пов'язаних з Іраном суден – американський генерал

