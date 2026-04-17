23:42 17.04.2026

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Київ. 17 квітня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Відкриття Ормузької протоки Іраном для транспортування нафти має суттєвий психологічний вплив на європейські ринки, проте миттєве зниження цін на нафтопродукти в Україні викликано більше маркетинговою політикою, а не сталим економічним підґрунтям, вважають у мережі АЗК Parallel.

"Ключові складові за контрактами для України поки не змінилися. Певні обсяги постачаються за умовами, де ціна прив'язана до середніх котирувань за весь місяць, тоді як інші орієнтуються на коротші періоди, зокрема три або п'ять днів. Водночас навіть за поставками, розрахованими на основі таких короткострокових індикаторів, наразі ще передчасно переглядати прайси. До того ж зараз АЗС продають "дорогі" залишки. Тому підстав для миттєвого здешевлення бензину та дизелю немає", – прокоментували Енергореформі в Parallel.

На думку компанії, сьогоднішні зміни цін на АЗС можна пояснити маркетинговою політикою.

"Йде жорстка боротьба за клієнта. Будь-які спроби зіграти на хороших новинах та знизити цінники викликають ланцюгову реакцію через небажання втратити продажі", – пояснили експерти мережі.

На їхню думку, якщо імпортні ціни впадуть та протримаються другу половину квітня, то є надія на кращі умови постачання палива у травні.

"Ще потрібен час, аби довезти "дешевий" ресурс в Україну. Поки, на жаль, розцінки на послуги транспортування та страхування нафтопродуктів на травень залишаються на рівні квітня", – зазначили в компанії.

Там звернули увагну, що після оголошення рішення про зняття нафтової блокади Іраном ціна на нафту марки Brent у Лондоні впала орієнтовно на 10% та торгується нижче EUR90 за барель. Крім того, суттєво подешевшали ф'ючерси на газойл, що є ринковим маркером для цін на дизель у Європі. Проте вартість палива ще суттєво перевищує довоєнний рівень, зазначили в Parallel.

Як повідомлялося, глава МЗС Ірану Аббас Аракчі в п'ятницю заявив, що після набуття чинності режиму припинення вогню в Лівані судноплавство через Ормузьку протоку може здійснюватися без будь-яких перешкод протягом періоду дії перемир'я.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що влада Ізраїлю та Лівану погодила десятиденне припинення вогню. Воно набуло чинності в ніч на п'ятницю.

Ціни на нафту еталонних марок обвалилися ввечері в п'ятницю після низки заяв Ірану та Вашингтона про відкриття Ормузької протоки.

Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 18:21 кч, знизилася на $10,63 (10,7%), до $88,76 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $11,86 (12,53%), до $82,83 за барель.

На п'ятницю мережі АЗК почали знижувати ціни на дизельне пальне – це продемонстрували ОККО та UPG, свідчить моніторинг інтернетпорталу "Енергореформа".

Згідно з ним, на цей час найбільше знизила ціну на дизель UPG – на 3 грн/л подешевшав звичайний ДП, на 4 грн/л – преміальний. ОККО відняла від цінника по 2 грн/л на обидва види дизелю.

