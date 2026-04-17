Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив у телефонному інтерв'ю, що Іран "погодився на все" та співпрацюватиме зі Сполученими Штатами щодо вивезення свого збагаченого урану, а також нібито погодився припинити підтримку проксі-угруповань, зокрема "Хезболли" та ХАМАС.

За його словами, операція з вивезення матеріалу не потребуватиме залучення американських сухопутних військ, однак він не уточнив, хто саме її здійснюватиме, зазначивши лише: "наші люди".

"Ні. Жодних військ…Ми спустимося туди й заберемо його разом із ними, а потім ми його заберемо. Ми будемо діяти разом, тому що на той момент у нас уже буде угода, і немає потреби в боях, коли є угода. Приємно, правда? Це краще. Ми зробили б це іншим шляхом, якби довелося", – цитує слова Трампа CBS News.

Він також заявив, що після вилучення матеріал буде доставлений до Сполучених Штатів.

"Наші люди разом з іранцями працюватимуть разом, щоб забрати його. А потім ми перевеземо його до Сполучених Штатів", – сказав президент США.

