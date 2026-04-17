Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Заступник головнокомандувача Збройних сил України бригадний генерал Андрій Лебеденко під час зустрічі з командувачем Об'єднаного командування ЗС Німеччини, заступником генерального інспектора Бундесверу генерал-лейтенантом Александером Зольфранком обговорив посилення протиповітряної оборони України та розвиток Сил безпілотних систем.

"Заступник Головнокомандувача ЗС України поінформував німецького колегу про поточну обстановку на лінії фронту російсько-української війни. Сторони обговорили актуальні потреби Збройних Сил України, зокрема в системах протиповітряної оборони", – повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

Окрему увагу було приділено впровадженню інноваційних рішень в умовах сучасної високотехнологічної війни. Зокрема йшлося про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ, масштабування технологічних розробок і виробництва дронів, а також зміну тактик їх застосування в небі та на землі.

Лебеденко також висловив вдячність німецькій стороні за підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, а також за участь у реалізації ініціативи PURL, спрямованої на фінансування постачання Україні критично важливого озброєння і військової техніки.

"Ми повинні зробити кожен крок противника максимально дорогим, використовуючи інтелект та технології. Для нівелювання кількісної та ресурсної переваг кремля ми робимо свою зброю "розумнішою" та швидшою в оновленні замість того, щоб намагатися виробити більше "заліза"", – зазначив заступник головнокомандувача ЗСУ.