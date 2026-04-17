Інтерфакс-Україна
21:21 17.04.2026

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, під час якої сторони обговорили розвиток стратегічного партнерства та перспективи співпраці в ключових сферах.

Сторони зосередилися на перспективних спільних проєктах у сферах оборони, енергетики, торгівлі та логістики: "Наше стратегічне партнерство є наріжним каменем стабільності від Чорного моря до Близького Сходу".

Сибіга зазначив, що продовжив діалог із турецьким колегою, зокрема з метою розвитку домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Туреччини та його переговорів із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Міністр також поінформував турецьку сторону про досягнення української оборонної промисловості та підкреслив потенціал України як партнера у сфері безпеки для країн Перської затоки та інших регіонів.

"Ми також говорили про мирні зусилля. Турецькі партнери відіграють важливу роль у мирному процесі протягом останніх років. Ми готові провести зустріч лідерів у Тюркіє, щоб наблизити мир", – зазначив Сибіга в дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х в п'ятницю.

Окрему увагу під час розмови було приділено розвитку тристороннього формату Україна-Сирія-Туреччина, зокрема в контексті альтернативних ланцюгів постачання.

Окрім того, глава українського МЗС також запросив турецького колегу відвідати Україну найближчим часом.

Як повідомлялося, 16-18 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідує Турецьку Республіку, де бере участь у 5-му Анталійському дипломатичному форумі на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

 

