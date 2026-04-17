20:09 17.04.2026

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

Двопартійна підтримка в Конгресі США є для України неймовірно важливою, заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами зустрічей із Сенатським та Конгресовим Кокусами.

"Ми обговорили важливість збереження і посилення підтримки України – зокрема, у сферах безпеки, фінансової допомоги та санкційного тиску на Росію. Ми окреслили ключові оборонні потреби України, наш пріоритет зараз – протидія російським балістичним ракетам. Від цього залежить наша здатність пройти наступну зиму, захистити наших людей і нашу енергетику", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона наголосила, що Україна прагне справедливого і тривалого миру, і один із ключових інструментів досягнення миру – посилення тиску на Росію.

"Санкції вже знижують потенціал російської воєнної машини – і цей тиск має лише зростати. Критично важливо обмежити постачання компонентів для виробництва зброї та послідовно скорочувати доходи РФ від експорту нафти і газу – саме це поступово послаблює російську спроможність вести війну", – пояснила прем'єр.

Водночас Україна пропонує партнерам найсучасніші оборонні рішення та унікальний військовий досвід їх застосування. Це технології, створені для протидії в сучасній війні, вони випробувані в реальних бойових умовах і постійно вдосконалюються. Саме таких українських рішень сьогодні потребує глобальна безпека.

"Вдячна кожному конгресмену і кожній конгресвумен, хто підтримує Україну та сприяє досягненню справедливого і сталого миру. Українські прапори в американських штатах – зворушливий і цінний для нас символ підтримки. Ми вдячні кожному американському добровольцю, який пліч-о-пліч із нашими військовими захищає найвищу цінність – свободу", – резюмувала Свириденко.

 

