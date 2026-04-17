Білорусь отримала вказівку РФ тримати Сили оборони "в напрузі", допускають у ЦПД

Перед спробою штурмових дій на сході і півдні України РФ дала вказівку Білорусі тримати Сили оборони України "в напрузі", допускає керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"білорусь схоже дійсно отримала задачу від рф, перед їх весняно-літньою спробою штурмових дій на Сході і Півдні, тримати в напрузі наші сили", – написав він у Телеграмі у п'тницю.

"В будь-якому випадку, провокації зі сторони білорусі будуть помилкою для лукашенка і його режиму", – зазначив Коваленко.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що РФ знову намагатиметься втягнути Білорусь у війну.

"За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій.", – написав Зеленський у Телеграмі у п'ятницю.

Він також зазначив, що фіксується намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил. "У зв'язку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил", – пояснив президент.