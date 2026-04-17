20:00 17.04.2026

Білорусь отримала вказівку РФ тримати Сили оборони "в напрузі", допускають у ЦПД

Перед спробою штурмових дій на сході і півдні України РФ дала вказівку Білорусі тримати Сили оборони України "в напрузі", допускає керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"білорусь схоже дійсно отримала задачу від рф, перед їх весняно-літньою спробою штурмових дій на Сході і Півдні, тримати в напрузі наші сили", – написав він у Телеграмі у п'тницю.

"В будь-якому випадку, провокації зі сторони білорусі будуть помилкою для лукашенка і його режиму", – зазначив Коваленко.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що РФ знову намагатиметься втягнути Білорусь у війну.

"За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій.", – написав Зеленський у Телеграмі у п'ятницю.

Він також зазначив, що фіксується намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил. "У зв'язку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил", – пояснив президент.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:36 17.04.2026
Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

23:32 15.04.2026
Сибіга розкритикував оголошення Лукашенком Європейського гуманітарного університету "екстремістською організацією"

Сибіга розкритикував оголошення Лукашенком Європейського гуманітарного університету "екстремістською організацією"

19:47 15.04.2026
Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

11:49 15.04.2026
Сили оборони атакували нафтохімічний завод в російському у Башкортостані – ЦПД

Сили оборони атакували нафтохімічний завод в російському у Башкортостані – ЦПД

18:13 13.04.2026
Всесвітнє бюро водних видів спорту змінило правила – росіянам та білорусам дозволено виступати під своїми прапорами

Всесвітнє бюро водних видів спорту змінило правила – росіянам та білорусам дозволено виступати під своїми прапорами

13:46 13.04.2026
ЦПД повідомляє про поширення окупантами підробленого відео від імені ексголови Чернівецької обладміністрації

ЦПД повідомляє про поширення окупантами підробленого відео від імені ексголови Чернівецької обладміністрації

09:54 11.04.2026
Сили оборони атакували нафтобази в російській Твері та нафтопровідну станцію на Кубані – ЦПД

Сили оборони атакували нафтобази в російській Твері та нафтопровідну станцію на Кубані – ЦПД

19:05 09.04.2026
Перший транш 307 млн грн дозволить приєднати 96 МВт розподіленої генерації при плані на 2026р 1,5 ГВт – Шмигаль

Перший транш 307 млн грн дозволить приєднати 96 МВт розподіленої генерації при плані на 2026р 1,5 ГВт – Шмигаль

08:54 07.04.2026
Трамп: США можуть зруйнувати весь Іран у ніч на середу

Трамп: США можуть зруйнувати весь Іран у ніч на середу

20:55 06.04.2026
Трамп: США можуть зруйнувати весь Іран у ніч на середу

Трамп: США можуть зруйнувати весь Іран у ніч на середу

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

