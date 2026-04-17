Міністерка оборони Нідерландів відвідала постачальника дронів та ракет Destinus після погроз РФ

Фото: https://x.com/DefensieMin

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшильгез-Зегеріус (Dilan Yeşilgöz-Zegerius) у п'ятницю відвідала компанію Destinus, яка виробляє дрони та ракети для України та яка була включена Міністерством оборони РФ цього тижня в списки 21 об'єкта в Європі, Ізраїлі та Туреччині, які заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав "потенційними цілями".

"Наша оборонна промисловість не піддається залякуванням з боку Росії. Саме тому я сьогодні відвідала компанію Destinu. Destinus виробляє дрони та ракети для України, тим самим роблячи справжній внесок", – написала вона у мережі X та проілюструвала свій візит фотографіями відвідування.

"Це важливий партнер для Міністерства оборони та у справі захисту нашої свободи", – наголосила Єшильгез-Зегеріус.

Destinus проектує й виробляє ударні та протиповітряні системи в Європі для європейських та союзних військ, а також крилаті ракети, барражувальні боєприпаси та кінетичні перехоплювачі. Старшим віцепрезидентом Destinus є ексміністр фінансів та екссекретар РНБО України Олександр Данилюк. Компанія має дочірнє ТОВ "Дестінус Україна" в Україні.

Destinus 13 квітня 2026 року повідомила про створення разом з німецьким збройовим концерном Rheinmetal спільного підприємства Rheinmetall Destinus Strike Systems протягом другої половини 2026 року, а 14 квітня – про стратегічне партнерство із німецькою оборонною компанією Quantum Systems для інтеграції розвідувальних та ударних систем в єдину операційну архітектуру.