Порошенко передав у підрозділи ЗСУ техніку для шиномонтажу, шини та зарядні станції

Фото: https://eurosolidarity.org/2026/04/17

Народний депутат, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко передав велику партію техніки та спорядження у 15 бригад, полків і батальйонів на суму 20 млн гривень, повідомляється на сторінці у Facebook.

За запитами військових на позиції передано 3 мобільні шиномонтажки, 3 величезні зарядні станції, 130 генераторів, 140 шин для пікапів, 6 Starlink, 5 детекторів дронів, 10 ноутбуків, а також планшети, монітори і принтери.

"Було б вдвічі більше, якби нам не намагалися завадити незаконними санкціями. Але працюємо з тим, що є. Перше і найкрутіше, що стоїть тут, — це шиномонтажки, які здатні перевзути навіть бронетехніку. Хто був у полі і намагався розбортувати колесо важкої техніки, знає, що це майже неможливо. А ганяти бойову машину за 40—50 кілометрів, щоб змінити колесо, коли хлопці ще й скидаються з власних грошей на пальне, — це просто несправедливо", – сказав Порошенко.

"Саме тому шиномонтажки їдуть просто на позиції — в 59 ОШБр, 56 ОМПБр, 27 ОАБр", – сказав лідер "Євросолідарності".

"59-та бригада — це окрема історія. Там служить мій племінник, а нещодавно один з їхніх батальйонів завалив російський Ка-52. Штурмовики, які доводять щодня, що вони варті кожної одиниці техніки, яку отримують", – переконаний Порошенко.

"Акумуляторні комплекси отримує 107-ме окреме авіаційне крило, щоб наші F-16 вилітали повністю зарядженими. Сьогодні це найефективніший інструмент захисту нашого неба", – пояснює Порошенко.

"Корпусам — більше сотні генераторів і шин, які я ще з 2022 року називаю "скарбом". Ну і окремо — паски від "Рошен". Дякую бійцям! Працюємо далі", – сказав пʼятий президент.