Інтерфакс-Україна
Події
19:53 17.04.2026

Порошенко передав у підрозділи ЗСУ техніку для шиномонтажу, шини та зарядні станції

2 хв читати
Фото: https://eurosolidarity.org/2026/04/17

Народний депутат, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко передав велику партію техніки та спорядження у 15 бригад, полків і батальйонів на суму 20 млн гривень, повідомляється на сторінці у Facebook.

За запитами військових на позиції передано 3 мобільні шиномонтажки, 3 величезні зарядні станції, 130 генераторів, 140 шин для пікапів, 6 Starlink, 5 детекторів дронів, 10 ноутбуків, а також планшети, монітори і принтери.

"Було б вдвічі більше, якби нам не намагалися завадити незаконними санкціями. Але працюємо з тим, що є. Перше і найкрутіше, що стоїть тут, — це шиномонтажки, які здатні перевзути навіть бронетехніку. Хто був у полі і намагався розбортувати колесо важкої техніки, знає, що це майже неможливо. А ганяти бойову машину за 40—50 кілометрів, щоб змінити колесо, коли хлопці ще й скидаються з власних грошей на пальне, — це просто несправедливо", – сказав Порошенко.

"Саме тому шиномонтажки їдуть просто на позиції — в 59 ОШБр, 56 ОМПБр, 27 ОАБр", – сказав лідер "Євросолідарності".

"59-та бригада — це окрема історія. Там служить мій племінник, а нещодавно один з їхніх батальйонів завалив російський Ка-52.  Штурмовики, які доводять щодня, що вони варті кожної одиниці техніки, яку отримують", – переконаний Порошенко.

"Акумуляторні комплекси отримує 107-ме окреме авіаційне крило, щоб наші F-16 вилітали повністю зарядженими. Сьогодні це найефективніший інструмент захисту нашого неба", – пояснює Порошенко.

"Корпусам — більше сотні генераторів і шин, які я ще з 2022 року називаю "скарбом". Ну і окремо — паски від "Рошен". Дякую бійцям! Працюємо далі", – сказав пʼятий президент.

Теги: #армія #євросолідарність #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 15.04.2026
"Євросолідарність" внесла в Раду законопроєкти про збільшення виплат військовим

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА