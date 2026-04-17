Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту працювати разом, щоб усунути загрози і забезпечити вільне судноплавство в Ормузькій протоці. Про це він сказав на онлайн-засіданні щодо свободи судноплавства в Ормузькій протоці, повідомляє пресслужба президента.

"Ми всі розуміємо, які проблеми спричиняє війна в Ірані. Сьогодні економіка стала глобальною, і це впливає на вартість життя всюди. Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі. Але діяти потрібно так, щоб це допомогло захистити свободу судноплавства в усьому світі, не лише в Ормузі. І рішення, ухвалені щодо Ормузу зараз, визначатимуть, як інші агресивні актори сприйматимуть можливість створення проблем в інших протоках та на інших фронтах", – заявив Зеленський у зверненні.

Він наголосив, що в Ормузі є безпекові завдання, які не можна вирішити лише політичними рішеннями – вони потребують надійного та довгострокового підходу.

"Перш за все необхідно визначити, що саме в Ормузі залежить від нас усіх, а що – від США. Також важливо залучити країни Близького Сходу так, щоб враховувалися їхні спільні інтереси. Ключовий принцип: після цієї війни безпека має посилитися, а не послабитися. Друге: потрібно якомога швидше організувати зустріч наших військових команд та опрацювати всі критичні аспекти того, як могла би працювати безпекова місія в Ормузі та який досвід може запропонувати кожна зі сторін", – зазначив президент.

Він нагадав, що Україна вже здійснювала дуже схожу місію в Чорному морі і має досвід супроводу торгових суден, розмінування, захисту від повітряних атак та загальної координації таких операцій. Українська сторона вже працює у регіоні Затоки над безпекою в повітрі і готова сприяти безпеці на морі.

Водночас, додав президент, війна в Ірані негативно впливає на ситуацію в Європі, через війну Росії проти України.

"Росія залишається терористичною державою та не збирається зменшувати кількість та жорстокість своїх ударів. Сполучені Штати з різних причин можуть послаблювати тиск на Росію, що може призвести до дефіциту озброєння, яке нам потрібне для захисту від цих атак, особливо засобів ППО – ви це знаєте. Отже, це означає, що нам у Європі треба робити ще сильніші спільні кроки для захисту життів, насамперед для протидії балістичним загрозам та збереження тиску на Росію через цю війну. Я вдячний усім країнам, які вже допомагають нам у цьому – хто робить нові кроки у сфері протиповітряної оборони, підтримує ініціативу PURL та прискорює проєкти внутрішнього виробництва необхідної нам зброї, особливо у Європі", резюмував президент.