19:42 17.04.2026

Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту працювати разом, щоб усунути загрози і забезпечити вільне судноплавство в Ормузькій протоці. Про це він сказав на онлайн-засіданні щодо свободи судноплавства в Ормузькій протоці, повідомляє пресслужба президента.

"Ми всі розуміємо, які проблеми спричиняє війна в Ірані. Сьогодні економіка стала глобальною, і це впливає на вартість життя всюди. Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі. Але діяти потрібно так, щоб це допомогло захистити свободу судноплавства в усьому світі, не лише в Ормузі. І рішення, ухвалені щодо Ормузу зараз, визначатимуть, як інші агресивні актори сприйматимуть можливість створення проблем в інших протоках та на інших фронтах", – заявив Зеленський у зверненні.

Він наголосив, що в Ормузі є безпекові завдання, які не можна вирішити лише політичними рішеннями – вони потребують надійного та довгострокового підходу.

"Перш за все необхідно визначити, що саме в Ормузі залежить від нас усіх, а що – від США. Також важливо залучити країни Близького Сходу так, щоб враховувалися їхні спільні інтереси. Ключовий принцип: після цієї війни безпека має посилитися, а не послабитися. Друге: потрібно якомога швидше організувати зустріч наших військових команд та опрацювати всі критичні аспекти того, як могла би працювати безпекова місія в Ормузі та який досвід може запропонувати кожна зі сторін", – зазначив президент.

Він нагадав, що Україна вже здійснювала дуже схожу місію в Чорному морі і має досвід супроводу торгових суден, розмінування, захисту від повітряних атак та загальної координації таких операцій. Українська сторона вже працює у регіоні Затоки над безпекою в повітрі і готова сприяти безпеці на морі.

Водночас, додав президент, війна в Ірані негативно впливає на ситуацію в Європі, через війну Росії проти України.

"Росія залишається терористичною державою та не збирається зменшувати кількість та жорстокість своїх ударів. Сполучені Штати з різних причин можуть послаблювати тиск на Росію, що може призвести до дефіциту озброєння, яке нам потрібне для захисту від цих атак, особливо засобів ППО – ви це знаєте. Отже, це означає, що нам у Європі треба робити ще сильніші спільні кроки для захисту життів, насамперед для протидії балістичним загрозам та збереження тиску на Росію через цю війну. Я вдячний усім країнам, які вже допомагають нам у цьому – хто робить нові кроки у сфері протиповітряної оборони, підтримує ініціативу PURL та прискорює проєкти внутрішнього виробництва необхідної нам зброї, особливо у Європі", резюмував президент.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:36 17.04.2026
Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

19:01 17.04.2026
Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

18:42 17.04.2026
Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

18:24 17.04.2026
Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

16:38 17.04.2026
Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

16:22 17.04.2026
Іран розблокував Ормузьку протоку

Іран розблокував Ормузьку протоку

16:00 17.04.2026
Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

15:56 17.04.2026
Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

15:14 17.04.2026
Україна розраховує, що цього року розпочнуться тренування пілотів на винищувачах Gripen – Зеленський

Україна розраховує, що цього року розпочнуться тренування пілотів на винищувачах Gripen – Зеленський

14:28 17.04.2026
Зеленський і король Швеції вшанували пам'ять полеглих воїнів

Зеленський і король Швеції вшанували пам'ять полеглих воїнів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

