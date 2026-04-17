Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь, заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь", – написав Зеленський у Телеграмі у п'ятницю.

Він також зазначив, що фіксується намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил – найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу. "У зв'язку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил", – пояснив президент.

Зеленський доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. "Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", – написав він.

При цьому глава держави наголосив, що в квітні зберігається високий темп знищення окупантів. "Росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу, і це важливо", – написав він.

Зеленський також обговорив із Сирським подальші далекобійні операції.