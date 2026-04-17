19:10 17.04.2026

УЧХ відзначив 108-му річницю благодійним забігом на підтримку ветеранів

Український Червоний Хрест (УЧХ) відзначив 108-му річницю благодійним забігом на підтримку ветеранів.

"Символічна дистанція у 1,8 км стала жестом вдячності та нагадуванням про спільну відповідальність перед тими, хто захищав Україну. До забігу долучилися понад 150 співробітників, волонтерів і партнерів", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Благодійний забіг пройшов у п'ятницю на території національного комплексу "Експоцентр України" (колишній ВДНГ) у Києві.

Зібрані кошти спрямують на програми реабілітації ветеранів, забезпечення адаптивним одягом та посудом, а також фінансову підтримку для їхньої адаптації до цивільного життя.

На локації також працювали інтерактивні майстер-класи: учасники могли навчитися надавати першу допомогу, отримати базові навички психосоціальної підтримки та дізнатися більше про мінну небезпеку.

 

