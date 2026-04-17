Інтерфакс-Україна
Події
19:00 17.04.2026

Буданов запросив активних громадян до співпраці з ОП, зокрема в питанні боротьби з корупцією

2 хв читати
Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов на зустрічі "Операція "Євроінтеграція": реформи у сфері справедливості" заявив, що корупція починається там, де починається ручне управління і закликав активних громадян до співпраці з ОП, у тому числі в питанні боротьби з корупцією.

"На мою думку, ручне управління в системі влади – це "благодатний" ґрунт для зростання корупції. Адже там, де замість "телефонного права" і ручного управління домінують прозорі, зрозумілі, та головне – єдині для всіх, правила – корупції стає дуже складно виживати", – написав Буданов в телеграм-каналі.

Він висловив вдячність європейським друзям, які завжди підтримували українську державу на шляху до інтеграції з єдиною європейською родиною.

"Українці не раз демонстрували своє прагнення возз’єднатися з Європою, часом – ціною великих жертв. І сьогодні ми захищаємо свій цивілізаційний вибір і всю Європу від російської орди у найбільшій війні на континенті за останні 80 років", – підкреслив Буданов.

Він запросив всіх активних громадян до співпраці з Офісом президента в тому числі у питанні боротьби з корупцією.

"Ми відкриті до здорових ініціатив та конструктивних пропозицій, адже тільки в єдності зможемо досягти результату", – резюмував він.

Як повідомлялося, в ході зустрічі Центр протидії корупції (ЦПК) разом із партнерами презентував новий проєкт, що фінансується ЄС, із моніторингу реформ у секторі справедливості. Проєкт під назвою "Громадянська активність для захисту верховенства права та доброчесності інституцій", посилює роль громадянського суспільства у захисті реформ у сфері верховенства права в Україні в умовах війни та процесу вступу до ЄС.

Проєкт реалізується коаліцією провідних українських громадських організацій та передбачає моніторинг законодавства, захист незалежності антикорупційних і судових інституцій, оцінку діяльності органів правосуддя та правоохоронних органів, а також перевірку доброчесності під час ключових публічних призначень.

Теги: #євроінтеграція #реформи #буданов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:27 16.04.2026
Проєкт із захисту реформ у секторі справедливості запускається в Україні за підтримки ЄС

16:36 16.04.2026
19:10 14.04.2026
Буданов провів зустріч з президентом ЄСПЛ Гійомаром

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА