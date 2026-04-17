Буданов запросив активних громадян до співпраці з ОП, зокрема в питанні боротьби з корупцією

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов на зустрічі "Операція "Євроінтеграція": реформи у сфері справедливості" заявив, що корупція починається там, де починається ручне управління і закликав активних громадян до співпраці з ОП, у тому числі в питанні боротьби з корупцією.

"На мою думку, ручне управління в системі влади – це "благодатний" ґрунт для зростання корупції. Адже там, де замість "телефонного права" і ручного управління домінують прозорі, зрозумілі, та головне – єдині для всіх, правила – корупції стає дуже складно виживати", – написав Буданов в телеграм-каналі.

Він висловив вдячність європейським друзям, які завжди підтримували українську державу на шляху до інтеграції з єдиною європейською родиною.

"Українці не раз демонстрували своє прагнення возз’єднатися з Європою, часом – ціною великих жертв. І сьогодні ми захищаємо свій цивілізаційний вибір і всю Європу від російської орди у найбільшій війні на континенті за останні 80 років", – підкреслив Буданов.

Він запросив всіх активних громадян до співпраці з Офісом президента в тому числі у питанні боротьби з корупцією.

"Ми відкриті до здорових ініціатив та конструктивних пропозицій, адже тільки в єдності зможемо досягти результату", – резюмував він.

Як повідомлялося, в ході зустрічі Центр протидії корупції (ЦПК) разом із партнерами презентував новий проєкт, що фінансується ЄС, із моніторингу реформ у секторі справедливості. Проєкт під назвою "Громадянська активність для захисту верховенства права та доброчесності інституцій", посилює роль громадянського суспільства у захисті реформ у сфері верховенства права в Україні в умовах війни та процесу вступу до ЄС.

Проєкт реалізується коаліцією провідних українських громадських організацій та передбачає моніторинг законодавства, захист незалежності антикорупційних і судових інституцій, оцінку діяльності органів правосуддя та правоохоронних органів, а також перевірку доброчесності під час ключових публічних призначень.