Інтерфакс-Україна
17:38 17.04.2026

Правоохоронці затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади

Заступник командира 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського був затриманий правоохоронцями. Інформацію підтверджує пресслужба 58-ї ОМПБр.

"Командування бригади повністю підтримує та всіляко сприяє проведенню досудового розслідування. Ми зацікавлені у швидкому, всебічному та об’єктивному встановленні всіх обставин справи", – йдеться у повідомленні в соцмережі Facebook.

Водночас в бригаді наголосили, що відповідно до Конституції України та кримінального процесуального законодавства діє принцип презумпції невинуватості. Будь-які остаточні висновки щодо винуватості особи можливі виключно після завершення всебічного слідства та набрання законної сили відповідним рішенням суду.

"Закликаємо всіх утримуватися від поширення неперевіреної інформації, чуток та спекуляцій, які можуть зашкодити об’єктивному розслідуванню, а також негативно вплинути на репутацію військовослужбовців та боєздатність підрозділу. Просимо орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації: повідомлення слідчих органів, рішення суду та офіційні заяви 58 окремої мотопіхотної бригади", – резюмували в бригаді.

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що йдеться про підполковника Максима Бобровського, і що його підозрюють у вимаганні хабаря за переведення з однієї військової частини до іншої.

"Правоохоронні органи наразі не коментують це затримання. У командуванні Сухопутних військ відповіли УП, що не можуть розголошувати дані слідства, але запевнили, що сприяють розслідуванню та порадили дочекатися рішення суду", – йдеться у повідомленні.

