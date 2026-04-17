Інтерфакс-Україна
16:38 17.04.2026

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 121 російського командира, причетних до ракетних атак проти України, а також проти 9 російських релігійних діячів, які виправдовують агресію Росії.

Відповідні укази №303/2026 і 304/2026 опубліковано на сайті президента.

Як повідомляють у пресслужбі глави держави, зокрема, санкції було застосовано проти командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ, командирів ВМС РФ, які обстрілювали Україну з носіїв крилатих ракет "Калібр", командири ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ, які завдавали ударів із застосуванням крилатих ракет наземного базування та балістичних ракет "Іскандер-М".

"Це один із перших випадків, коли нашим спецслужбам вдалося чітко ідентифікувати понад 100 конкретних осіб, які безпосередньо віддають накази та здійснюють пуски ракет проти України. Вони звичайні терористи, яких слід санкціонувати у всіх юрисдикціях", – сказав радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

В указі №304/2026 було застосовано санкції проти 9 представників РПЦ та пов’язаних з нею структур, які публічно закликали вбивати українців, відкрито підтримують російську агресію проти України та використовують релігію для пропаганди й виправдання вторгнення Росії.

Усю необхідну інформацію щодо цих двох санкційних пакетів Україна передасть партнерам для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях.

Теги: #санкції #указ #зеленський #військові_рф

