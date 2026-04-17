Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог просунувся у м. Родинське Покровської міської громади та с. Красний Лиман Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на покровському напрямку збільшилась на 0,9 кв. км, в той час як районів проникнення зменшилась на 1,19 кв. км.

Генеральний штаб ЗСУ вранішньому зведенні зазначав, що на покровському напрямку Сили оборони зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Муравка, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Молодецьке, Котлине.

Раніше повідомлялось, щодоби минулого тижня окупанти просувалися в середньому на 9 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 4,7 кв. км.