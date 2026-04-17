Інтерфакс-Україна
16:34 17.04.2026

Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог просунувся у м. Родинське Покровської міської громади та с. Красний Лиман Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на покровському напрямку збільшилась на 0,9 кв. км, в той час як районів проникнення зменшилась на 1,19 кв. км.

Генеральний штаб ЗСУ вранішньому зведенні зазначав, що на покровському напрямку Сили оборони зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Муравка, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Молодецьке, Котлине.

Раніше повідомлялось, щодоби минулого тижня окупанти просувалися в середньому на 9 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 4,7 кв. км.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:25 16.04.2026
Окупанти захопили 11 кв. км на схід від Сум за минулу добу – DeepState

Окупанти захопили 11 кв. км на схід від Сум за минулу добу – DeepState

15:01 15.04.2026
Росіяни накопичили сили в районі Мирнограду і тиснуть на північні околиці міста – DeepState

Росіяни накопичили сили в районі Мирнограду і тиснуть на північні околиці міста – DeepState

10:11 15.04.2026
Росіяни вдарили по Слов'янську, одна людина поранена, зруйновано історичну пам'ятку – МВА

Росіяни вдарили по Слов'янську, одна людина поранена, зруйновано історичну пам'ятку – МВА

11:23 14.04.2026
На Донеччині судитимуть військових, які звільнилися зі служби за фіктивними довідками – ДБР

На Донеччині судитимуть військових, які звільнилися зі служби за фіктивними довідками – ДБР

10:58 14.04.2026
Темпи просування ворога на минулому тижні зросли на порядок за рахунок Піщаного та нових плацдармів на Сумщині – DeepState

Темпи просування ворога на минулому тижні зросли на порядок за рахунок Піщаного та нових плацдармів на Сумщині – DeepState

17:28 12.04.2026
Ворог просунувся біля кількох сел на Харківщині та Донеччині – DeepState

Ворог просунувся біля кількох сел на Харківщині та Донеччині – DeepState

10:28 12.04.2026
Росіяни вбили евакуаційну групу та розстріляли чотирьох полонених під час перемир'я

Росіяни вбили евакуаційну групу та розстріляли чотирьох полонених під час перемир'я

17:15 10.04.2026
Міністр оборони: Посилюємо антидроновий захист на двох стратегічно важливих напрямках Донеччини

Міністр оборони: Посилюємо антидроновий захист на двох стратегічно важливих напрямках Донеччини

16:34 10.04.2026
СБУ: 15 років тюрми отримала жителька Краматорську, яка допомагала ворогу бомбардувати місто

СБУ: 15 років тюрми отримала жителька Краматорську, яка допомагала ворогу бомбардувати місто

11:25 05.04.2026
Окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, є загиблий, 2 поранених – обладміністрація

Окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, є загиблий, 2 поранених – обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

