16:30 17.04.2026

Посли G7 вітають призначення нового керівника митниці за результатами прозорого конкурсу

Посли країн G7 привітали рішення Кабінету міністрів України про призначення Ореста Мандзія головою Державної митної служби (ДМС) за результатами прозорого конкурентного відбору, який відповідає маякам Міжнародного валютного фонду.

"Посли G7 вітають рішення Кабміну призначити Ореста Мандзія головою Держмитслужби за результатами прозорого конкурентного відбору у відповідності до маяків МВФ. Стійка відданість реформам є ключем до економічного зростання та привабливого інвестиційного клімату для відбудови України", – йдеться у повідомленні послів G7 в Україні (G7 AmbReformUA) .

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 10 квітня призначив головою ДМС України Ореста Мандзія за результатами конкурсного відбору.

Нового голову ДМС офіційно було представлено колективу відомства 15 квітня.

