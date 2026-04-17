Спецпризначенці "Альфи" лише за минулий березень уразили більше 2 тис. ворожих дронів – СБУ

За підсумками березня 2026 року Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України став найкращим підрозділом серед усіх складових Сил оборони України за кількістю уражених і знищених цілей за допомогою дронів, зазначають в СБУ.

"За підсумками березня підрозділ став найкращим серед усіх складових Сил оборони України за кількістю уражених і знищених цілей за допомогою дронів", – повідомляє українська спецслужба в телеграм-каналі в п’ятницю, нагадуючи, що спецспризначенці "Альфи" в режимі 24/7 боронять країну на фронті.

За інформацією СБУ, лише за місяць, відповідно до верифікованих даних профільного підрозділу ЦСО, бійці підрозділу "відмінусували" понад 10 тис. 200 ворожих піхотинців.

"Також вони записали на свій рахунок 7346 інших цілей, із яких 5122 – знищено та 2224 – пошкоджено. Серед них: 2218 БпЛА, 1279 засобів спостереження і зв’язку, 1606 фортифікаційних та інженерних об’єктів, 810 одиниць легкого автотранспорту, 422 одиниці мототранспорту, 187 вантажівок, 90 артилерійських систем та САУ, 59 одиниць броньованої техніки, 10 РСЗВ", – уточнюють у відомстві.

"Центр спецоперацій "Альфа" СБУ стабільно демонструє високу ефективність на полі бою і постійно входить у число найрезультативніших підрозділів Сил оборони. Це не випадковий успіх, а системна робота і професійний підхід до виконання бойових завдань", – наводяться в повідомленні слова т.в.о. голови СБУ Євгенія Хмари.

Очільник української спецслужби зазначає: "Рашисти звикли тиснути масою. Ми ж воюємо розумом, точністю і технологіями. Саме в цьому і є наша перевага".

Хмара запевнив, що СБУ і надалі докладатиме максимум зусиль, щоб "здобувати нові козирі для України і змусити опонентів до миру".

