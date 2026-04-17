Іран розблокував Ормузьку протоку

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі в п’ятницю заявив, що після набуття чинності режиму припинення вогню в Лівані судноплавство через Ормузьку протоку може здійснюватися без будь-яких перешкод протягом періоду дії перемир’я.

"Разом із перемир’ям у Лівані прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на весь період перемир’я, що залишився, за узгодженим маршрутом, про який уже повідомила Організація портів і морського судноплавства Ісламської Республіки Іран", – написав Аракчі в соцмережі X.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що влада Ізраїлю та Лівану погодила десятиденне припинення вогню. Воно набуло чинності в ніч на п’ятницю.