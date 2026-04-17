16:22 17.04.2026

Іран розблокував Ормузьку протоку

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі в п’ятницю заявив, що після набуття чинності режиму припинення вогню в Лівані судноплавство через Ормузьку протоку може здійснюватися без будь-яких перешкод протягом періоду дії перемир’я.

"Разом із перемир’ям у Лівані прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на весь період перемир’я, що залишився, за узгодженим маршрутом, про який уже повідомила Організація портів і морського судноплавства Ісламської Республіки Іран", – написав Аракчі в соцмережі X.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що влада Ізраїлю та Лівану погодила десятиденне припинення вогню. Воно набуло чинності в ніч на п’ятницю.

Теги: #іран #аракчі #ормузька_протока

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:42 17.04.2026
Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

22:44 17.04.2026
Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

19:50 17.04.2026
Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

19:42 17.04.2026
Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

19:01 17.04.2026
Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

18:42 17.04.2026
Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

15:56 17.04.2026
Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

12:14 17.04.2026
Франція готова сприяти розмінуванню Ормузької протоки після завершення бойових дій – міністр оборони

Франція готова сприяти розмінуванню Ормузької протоки після завершення бойових дій – міністр оборони

16:39 16.04.2026
ВМС США в рамках блокади перехопили вже 13 пов'язаних з Іраном суден – американський генерал

ВМС США в рамках блокади перехопили вже 13 пов'язаних з Іраном суден – американський генерал

14:19 16.04.2026
Пакистан змушений віялово відключати електроенергію через ситуацію в Ормузькій протоці

Пакистан змушений віялово відключати електроенергію через ситуацію в Ормузькій протоці

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

Білорусь отримала вказівку РФ тримати Сили оборони "в напрузі", допускають у ЦПД

Міністерка оборони Нідерландів відвідала постачальника дронів та ракет Destinus після погроз РФ

