Інтерфакс-Україна
Події
16:21 17.04.2026

Модернізація полігонів та перехід до кластерної моделі: Київщина оновлює систему управління відходами

2 хв читати
На виїзній нараді керівництво Київської міської та обласної адміністрацій обговорили ситуацію зі сміттєзвалищами в області, ключові проблеми у сфері поводження з твердими побутовими відходами та шляхи їх подолання, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

До обговорення долучилися заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, профільний заступник глави КОВА Андрій Сташків, а також керівники департаментів екології та архітектури КОВА.

"Сьогодні маємо комплекс викликів. Через війну та постійні руйнування суттєво зросли обсяги будівельних відходів. Паралельно – значна кількість звичайних побутових відходів, які, на жаль, у більшості випадків не сортуються. Це створює додаткове навантаження на полігони, багато з яких уже переповнені або працюють на межі своїх можливостей", – написав він у телеграм-каналі.

Калашник зазначив, що проблема потребує комплексного рішення. Так, розглядається подальший розвиток об’єктів поводження з відходами на території Вишгородського району.

"Розглядаємо можливості розвитку теперішніх об’єктів поводження з відходами на території Вишгородського району – з урахуванням усіх екологічних норм, віддаленості від житлової забудови та сучасних підходів до експлуатації. Йдеться про їх модернізацію та перетворення на повноцінну інфраструктуру – із сортувальними лініями, майданчиками для перероблення та подальшої рекультивації", – розповів він.

Водночас він зауважив, що питання потребує переходу до кластерної моделі.

"Маємо переходити до кластерної моделі: вже сьогодні визначено сім таких кластерів. Основний акцент – на впорядкуванні та ефективному використанні вже наявних несанкціонованих сміттєзвалищ, щоб упорядкувати забруднену територію, зменшити логістичне навантаження, уникнути надмірної концентрації відходів і зробити систему більш ефективною та економічно доцільною", – поінформував Калашник.

Очільник КОВА наголосив на нагальності впровадження сучасних сортувальних ліній, що дасть змогу збільшити глибину переробки та зменшити об’єми захоронень сміття.

"Обов’язковий елемент – сучасні сортувальні лінії. Це дає можливість відокремлювати вторсировину і направляти її на перероблення, зменшуючи обсяги захоронення. Також важливо передбачати компостування, роботу з великогабаритними відходами та впровадження біогазових установок. До прикладу, полігон №5 вже сьогодні генерує близько 1,5 МВт електроенергії з біогазу", – зазначив він.

Так само потрібна зміна екологічної культури, впровадження роздільного збору сміття та стимулів до сортування та відповідального споживання.

"Цього року формуємо пул земельних ділянок під оновлені об’єкти. Маємо вийти на чітку, логічно побудовану систему управління відходами – зі зрозумілою логістикою, достатніми потужностями та сучасними підходами до переробки", – резюмував Калашник.

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА