Інтерфакс-Україна
Події
15:37 17.04.2026

Міносвіти опублікувало порядок прийому до фахових коледжів у 2026р

1 хв читати
Міністерство освіти і науки України опублікувало порядок прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти у 2026 році.

Згідно з повідомленням міністерства, порядок містить детальні умови вступу, а також регулює всі етапи вступної кампанії.

Зокрема, серед умов: можливість подати до 10 заяв, з них до 5 – на бюджет; мотиваційний лист не є обов’язковим, але деякі заклади можуть передбачати його у своїх правилах прийому; для вступників після 9 класу строк вступної кампанії продовжено до трьох тижнів; подання заяв відбувається через електронний кабінет, але в окремих випадках – у паперовій формі.

У відомстві зазначають, що у 2026 році збільшується кількість бюджетних місць на спеціальності, які є критично важливими для економіки і відбудови країни: електрична інженерія й енерговиробництво, автоматизація та робототехніка, авіаційна і ракетно-космічна техніка, машинобудування, будівництво, сільське господарство.

Окремо передбачено розширені можливості для вступників із тимчасово окупованих територій і зон бойових дій: подання документів дистанційно; складання вступних випробувань онлайн; вступ за спрощеною процедурою через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".

Теги: #вступ #мон #коледж

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА