Міносвіти опублікувало порядок прийому до фахових коледжів у 2026р

Міністерство освіти і науки України опублікувало порядок прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти у 2026 році.

Згідно з повідомленням міністерства, порядок містить детальні умови вступу, а також регулює всі етапи вступної кампанії.

Зокрема, серед умов: можливість подати до 10 заяв, з них до 5 – на бюджет; мотиваційний лист не є обов’язковим, але деякі заклади можуть передбачати його у своїх правилах прийому; для вступників після 9 класу строк вступної кампанії продовжено до трьох тижнів; подання заяв відбувається через електронний кабінет, але в окремих випадках – у паперовій формі.

У відомстві зазначають, що у 2026 році збільшується кількість бюджетних місць на спеціальності, які є критично важливими для економіки і відбудови країни: електрична інженерія й енерговиробництво, автоматизація та робототехніка, авіаційна і ракетно-космічна техніка, машинобудування, будівництво, сільське господарство.

Окремо передбачено розширені можливості для вступників із тимчасово окупованих територій і зон бойових дій: подання документів дистанційно; складання вступних випробувань онлайн; вступ за спрощеною процедурою через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".