ARHA Group ввела в експлуатацію курортний комплекс AMA Family Resort у Поляниці

Девелоперська компанія ARHA Group отримала сертифікат на введення в експлуатацію курортного комплексу AMA Family Resort загальною площею 10 тис. кв. м у с. Поляниця (Івано-Франківська обл.), повідомила пресслужба готельного оператора Ribas Hotels Group.

Як повідомив оператор агентству "Інтерфакс-Україна", AMA Family Resort стане шостим карпатським об’єктом в управлінні Ribas Hotels Group.

"Наразі триває підготовка до оформлення прав власності для інвесторів, після чого компанія розпочне роботи з підготовки об’єкта до відкриття", – зазначили у оператора.

Підготовка до операційної діяльності включає в себе формування команди, налаштування систем продажів і бронювання, запуск маркетингових каналів, впровадження операційних стандартів, а також перевірку технічної готовності об’єкта та сервісних процесів.

За даними Ribas Hotels Group, житловий фонд комплексу представлено двоповерховими котеджами та апартаментами різних форматів: однокімнатними площею 25-44 кв. м, двокімнатними з 83 кв. м і трикімнатними з понад 100 кв. м.

Інфраструктура AMA Family Resort включає ресторан і лаунж-зони, SPA, тераси і видові майданчики, дитячу зону з кінотеатром, велоінфраструктуру, паркінг та сезонний ski bus.

Ribas Hotels Group – міжнародна керівна компанія повного циклу та екосистема готельного бізнесу, яка об’єднує весь процес від вибору ділянки, проєктування та будівництва до управління, франчайзингу й інвестування. У портфелі компанії – 56 проєктів на етапі запуску, проєктування або управління, зокрема сім на Балі, а також у Польщі та Туреччині.

Компанія розвиває міські та курортні готелі 3, 4 та 5-зіркової категорії під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel та Mandra Moments. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1 тис. номерів, 300 тис. гостей у базі та понад 1,3 тис. інвесторів у проєктах.