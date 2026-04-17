15:23 17.04.2026

Прокуратура оскаржить умовне покарання колишній депутатці Київради за скоєння ДТП

Прокуратура оскаржить умовний термін покарання колишній депутатці Київради за скоєння ДТП в 2022 році, внаслідок якого пішохідка отримала тяжкі тілесні ушкодження, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури Оболонський районний суд Києва визнав колишню депутатку Київради винною у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок якого пішохідка отримала тяжкі тілесні ушкодження", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними прокуратури, сторона обвинувачення наполягала, що ДТП сталася у стані наркотичного сп’яніння.

Це, як зазначається в повідомленні, підтверджено висновком лікаря-нарколога та результатами токсикологічної експертизи, яка встановила наявність в організмі обвинуваченої метаболітів канабісу.

Відтак, за інформацією відомства, прокурор просив визнати колишню депутатку винною за ч. 2 ст. 286-1 КК України та призначити 6 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 8 років.

"Однак суд перекваліфікував дії обвинуваченої з ч. 2 ст. 286-1 КК України на ч. 2 ст. 286 КК України – без ознаки наркотичного сп’яніння – та призначив 5 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами на 3 роки", – йдеться в повідомленні.

В прокуратурі уточнюють, що на підставі ст. 75 КК України жінку звільнено від відбування покарання з випробуванням строком 3 роки.

"Не погоджуючись із таким рішенням, прокуратура оскаржить вирок в апеляційному порядку", – наголошують у відомстві.

ДТП сталася 27 листопада 2022 року. Обвинувачена, керуючи автомобілем "Volkswagen Polo", рухалася проспектом Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської та, наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, не врахувала зміну дорожньої обстановки і здійснила наїзд на жінку, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, йдеться про ексдепутатку Київради від "Євросолідарності" Ярину Ар’єву.

Теги: #офіс_генпрокурора #депутат #арєва #дтп

14:09 17.04.2026
Оголошено підозри за розтрату бюджетних коштів при будівництві Алеї Пам'яті Захисників України в Ірпені

14:07 14.04.2026
Внаслідок ворожого обстрілу Дніпра четверо людей загинули, ще 15 отримали поранення

17:15 13.04.2026
Судитимуть депутата з Тернопільщини, який за $10 тис. обіцяв зняття із розшуку та бронювання призовників

15:40 09.04.2026
ДБР: арештовано військового, який спричинив смертельну ДТП в Одесі

17:24 08.04.2026
Ексберкутівця заочно засуджено за знищення зброї, з якої розстрілювали людей на Майдані

17:57 07.04.2026
Генпрокурор: викрито схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів, посадовці Мінкультури перевіряються на причетність до схеми

11:27 01.04.2026
У Києві викрито посадовців НАН України на схемі незаконної забудови земель

17:22 31.03.2026
Український генпрокурор просить міжнародних партнерів допомогти прискорити запуск роботи Спецтрибуналу щодо агресії

16:39 31.03.2026
На Буковині викрили канал незаконного перетину кордону з "прибутком" у 200 тис євро

16:25 31.03.2026
Запит про видачу фігурантів справи "Мідас" скеровано до Мінюсту Ізраїлю

