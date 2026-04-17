15:01 17.04.2026

Одна людина загинула, ще дві – поранені через атаку дрона на Дніпропетровщині – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Життя однієї людина забрала атака російського безпілотника у Нікопольському районі, ще дві людини зазнали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог атакував FPV-дроном Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Через удар зайнялася автівка. Вогонь її знищив. Загинув 72-річний чоловік. Ще один чоловік та жінка постраждали. Лікуватимуться амбулаторно", – написав він у Телеграмі.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:25 17.04.2026
ОВА: У Запоріжжя вже семеро постраждалих від вранішнього ворожого удару, серед них – дитина

ОВА: У Запоріжжя вже семеро постраждалих від вранішнього ворожого удару, серед них – дитина

12:01 17.04.2026
Вже 36 постраждалих в Одесі через ракетно-дронову атаку 15-16 квітня – ОВА

Вже 36 постраждалих в Одесі через ракетно-дронову атаку 15-16 квітня – ОВА

11:06 17.04.2026
У Запоріжжі вже 10 постраждалих через ворожу атаку 16 квітня – ДСНС

У Запоріжжі вже 10 постраждалих через ворожу атаку 16 квітня – ДСНС

20:56 16.04.2026
У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

11:57 16.04.2026
В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

08:40 16.04.2026
У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

08:16 16.04.2026
Внаслідок масованої атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до 12, семеро людей загинули – ОВА

Внаслідок масованої атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до 12, семеро людей загинули – ОВА

07:39 16.04.2026
В Одесі внаслідок нічних атак ракетами та БпЛА загинули шість людей, 11 постраждали – МВА

В Одесі внаслідок нічних атак ракетами та БпЛА загинули шість людей, 11 постраждали – МВА

07:30 16.04.2026
Через ворожу атаку в Києві загинули четверо людей, відомо про щонайменше 45 постраждалих – мер

Через ворожу атаку в Києві загинули четверо людей, відомо про щонайменше 45 постраждалих – мер

07:22 16.04.2026
Росіяни знов вдарили по Харкову, спалахнула пожежа, є постраждалі

Росіяни знов вдарили по Харкову, спалахнула пожежа, є постраждалі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

