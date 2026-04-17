Одна людина загинула, ще дві – поранені через атаку дрона на Дніпропетровщині – ОВА

Життя однієї людина забрала атака російського безпілотника у Нікопольському районі, ще дві людини зазнали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог атакував FPV-дроном Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Через удар зайнялася автівка. Вогонь її знищив. Загинув 72-річний чоловік. Ще один чоловік та жінка постраждали. Лікуватимуться амбулаторно", – написав він у Телеграмі.