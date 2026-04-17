14:54 17.04.2026

РФ атакувала підстанцію на Житомирщині близько 20 "шахедами" – очільник "Житомиробленерго"

Фото: Київська ОВА

Під час масованої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у п’ятницю РФ випустила по одній підстанції в Житомирській області близько 20 БпЛА типу "Shahed", повідомив голова правління АТ "Житомиробленерго" Олексій Шекета.

"На одну підстанцію – біля 20 (!) шахедів. Це ж як цим нелюдам наша енергетика як кістка в горлі? Нехай ця кістка в їх горлі буде аж поки їх не задушить! Ми знаємо, що робити",- написав він на сторінці в Facebook цього дня.

Як повідомлялося, масована атака РФ на енергоінфраструктуру в ніч на 17 квітня призвела до відключень електроенергії частині споживачів у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Окрім того, тимчасово зупинено Чернігівську ТЕЦ.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 17.04.2026
НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

22:28 15.04.2026
Свириденко обговорила з міністром фінансів США Бессентом фінансову та енергетичну ситуацію в Україні

Свириденко обговорила з міністром фінансів США Бессентом фінансову та енергетичну ситуацію в Україні

13:00 14.04.2026
Загроза видобутку доломітів на Житомирщині ТОВ "Доломіне": життя і здоров’я людей під загрозою

Загроза видобутку доломітів на Житомирщині ТОВ "Доломіне": життя і здоров’я людей під загрозою

11:15 14.04.2026
Банки у березні профінансували проєкти з розбудови 112 МВт нової енергогенерації – НБУ

Банки у березні профінансували проєкти з розбудови 112 МВт нової енергогенерації – НБУ

10:59 14.04.2026
Частина споживачів в шести областях залишилася без світла через обстріли РФ – "Укренерго"

Частина споживачів в шести областях залишилася без світла через обстріли РФ – "Укренерго"

09:22 14.04.2026
ПРООН проводить прекваліфікацію компаній, що встановлюють когенераційні установки

ПРООН проводить прекваліфікацію компаній, що встановлюють когенераційні установки

08:00 14.04.2026
Внаслідок атак дронів на Миколаївщині під ударом опинилася енергетична інфраструктура, є знеструмлення – ОВА

Внаслідок атак дронів на Миколаївщині під ударом опинилася енергетична інфраструктура, є знеструмлення – ОВА

11:07 13.04.2026
Нові обстріли РФ призвели до додаткових відключень світла в Чернігівській та Запорізькій областях – "Укренерго"

Нові обстріли РФ призвели до додаткових відключень світла в Чернігівській та Запорізькій областях – "Укренерго"

01:55 13.04.2026
РФ знову б'є по енергетиці: на Чернігівщині знеструмлено понад 12 тис. абонентів

РФ знову б'є по енергетиці: на Чернігівщині знеструмлено понад 12 тис. абонентів

15:10 09.04.2026
Зеленський: Не можна розслаблятися, треба готуватися до наступної зими

Зеленський: Не можна розслаблятися, треба готуватися до наступної зими

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

