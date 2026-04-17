РФ атакувала підстанцію на Житомирщині близько 20 "шахедами" – очільник "Житомиробленерго"

Під час масованої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у п’ятницю РФ випустила по одній підстанції в Житомирській області близько 20 БпЛА типу "Shahed", повідомив голова правління АТ "Житомиробленерго" Олексій Шекета.

"На одну підстанцію – біля 20 (!) шахедів. Це ж як цим нелюдам наша енергетика як кістка в горлі? Нехай ця кістка в їх горлі буде аж поки їх не задушить! Ми знаємо, що робити",- написав він на сторінці в Facebook цього дня.

Як повідомлялося, масована атака РФ на енергоінфраструктуру в ніч на 17 квітня призвела до відключень електроенергії частині споживачів у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Окрім того, тимчасово зупинено Чернігівську ТЕЦ.