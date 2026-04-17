Міністр оборони: Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" на швидкості 400+ км/год

Фото: Ґвара

Міністр оборони Михайло Федоров заявив про перше збиття приватною протиповітряною обороною (ППО) реактивного "Шахеда" на швидкості 400+ км/год.

"Продовжуємо розвивати проєкт приватної ППО. Група приватної ППО в Харківській області активно збиває "Шахеди", зокрема зафіксовано перше збиття реактивного дрона", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

Міністр зазначив, що це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів – швидших і складніших для перехоплення. "За завданням президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба. Один з елементів цієї системи – приватні групи, які підсилюють захист критичної інфраструктури. Мета проєкту – швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи", – наголосив він.

За словами Федорова, зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і працюють як частина загальної архітектури ППО. "Наступний крок – масштабування проєкту та результатів: більше збитих цілей і швидше реагування на загрози", – додав він.