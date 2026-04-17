У Слов'янську прискорюють евакуацію дітей із небезпечних районів – МВА

В небезпечних районах м. Слов’янськ (Донецька обл.) залишається 34 дитини, правоохоронці працюють над прискоренням процесу їх евакуації, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Провів нараду з правоохоронцями з питання евакуації сімей з дітьми. На сьогодні у районах Слов’янська, де така евакуація є обов’язковою, проживають 34 дитини. На кінець березня їх було 96. Обговорили шляхи прискорення процесу, адже ситуація дедалі стає небезпечнішою", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Вже з наступного понеділка, 20 квітня, рейсові автобуси не будуть їздити на Семенівку…. З 1 травня буде скасовано й рейси до мкр-ну Східний", – додав Лях.