Інтерфакс-Україна
Події
14:43 17.04.2026

У Слов'янську прискорюють евакуацію дітей із небезпечних районів – МВА

У Слов'янську прискорюють евакуацію дітей із небезпечних районів – МВА

В небезпечних районах м. Слов’янськ (Донецька обл.) залишається 34 дитини, правоохоронці працюють над прискоренням процесу їх евакуації, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Провів нараду з правоохоронцями з питання евакуації сімей з дітьми. На сьогодні у районах Слов’янська, де така евакуація є обов’язковою, проживають 34 дитини. На кінець березня їх було 96. Обговорили шляхи прискорення процесу, адже ситуація дедалі стає небезпечнішою", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Вже з наступного понеділка, 20 квітня, рейсові автобуси не будуть їздити на Семенівку…. З 1 травня буде скасовано й рейси до мкр-ну Східний", – додав Лях.

#евакуація #словянськ

09:42 17.04.2026
На Донеччині за добу з лінії фронту евакуйовано 277 людей, у тому числі 52 дитини – ОВА

16:03 15.04.2026
Кількість поранених у Слов'янську зросла до п'яти – ОВА

15:05 15.04.2026
Розширено зону обов'язкової та примусової евакуації в Куп'янському районі

10:28 12.04.2026
Росіяни вбили евакуаційну групу та розстріляли чотирьох полонених під час перемир'я

06:46 05.04.2026
Поліція продовжує евакуацію мешканців Краматорська та Слов'янська Донецької області

12:54 01.04.2026
Десантники 7 корпусу ДШВ відбили найбільший мотоштурм на Слов'янському напрямку

18:24 28.03.2026
Завершено евакуацію дітей з прифронтової Гонтарівки Харківської області - поліція

10:51 24.03.2026
На Донеччині за добу з лінії фронту евакуйовано 496 людей, у тому числі 31 дитину - ОВА

08:16 22.03.2026
На Одеській залізниці під час евакуації загинула провідниця та постраждав пасажир

16:51 20.03.2026
У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей з окремих районів міста – ОВА

