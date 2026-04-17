ОВА: У Запоріжжя вже семеро постраждалих від вранішнього ворожого удару, серед них – дитина

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Запоріжжя вранці зросла до семи осіб, серед них 8-річний хлопчик, повідомив очільник обласної віськової адміністрації Іван Федоров.

"Сім травмованих, серед них дитина внаслідок ранкової атаки ворога по Запоріжжю. Постраждав 8-річний хлопчик. У нього гостра реакція на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу. Зараз дитина вже вдома", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

Як уточнив Федоров, поранень дістали троє чоловіків і три жінки. Четверо з цих людей у лікарнях під наглядом медиків. Ще двоє лікуються амбулаторно.

Раніше Федоров повідомляв про двох постраждалих.