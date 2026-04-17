Інтерфакс-Україна
Події
14:25 17.04.2026

ОВА: У Запоріжжя вже семеро постраждалих від вранішнього ворожого удару, серед них – дитина

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Запоріжжя вранці зросла до семи осіб, серед них 8-річний хлопчик, повідомив очільник обласної віськової адміністрації Іван Федоров.

"Сім травмованих, серед них дитина внаслідок ранкової атаки ворога по Запоріжжю. Постраждав 8-річний хлопчик. У нього гостра реакція на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу. Зараз дитина вже вдома", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

Як уточнив Федоров, поранень дістали троє чоловіків і три жінки. Четверо з цих людей у лікарнях під наглядом медиків. Ще двоє лікуються амбулаторно.

Раніше Федоров повідомляв про двох постраждалих.

00:17 18.04.2026
Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

15:01 17.04.2026
Одна людина загинула, ще дві – поранені через атаку дрона на Дніпропетровщині – ОВА

12:01 17.04.2026
Вже 36 постраждалих в Одесі через ракетно-дронову атаку 15-16 квітня – ОВА

11:06 17.04.2026
У Запоріжжі вже 10 постраждалих через ворожу атаку 16 квітня – ДСНС

20:56 16.04.2026
У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

18:48 16.04.2026
Одна людина загинула, троє зазнали поранень у Запоріжжі через ворожу атаку – ОВА

15:29 16.04.2026
В Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждала 2-річна дитина – ДСНС

11:57 16.04.2026
В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

08:40 16.04.2026
У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

08:16 16.04.2026
Внаслідок масованої атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до 12, семеро людей загинули – ОВА

