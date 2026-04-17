14:15 17.04.2026

Король Швеції прибув до України

Король Швеції Карл XVI Густав у п’ятницю, 17 квітня, прибув з візитом до Львова, повідомив шведський мовник SVT.

У поїздці короля супроводжує міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. На порядку денному візиту – відвідування шкіл та лікарень у Львові "для ознайомлення з досвідом війни".

Ця поїздка є першим візитом монарха Швеції до України з початку повномасштабної російської війни.

Як повідомлялося, днями Швеція підтвердила намір долучитися до Угоди про створення Спеціального трибуналу з питань злочину агресії Росії. Також цього місяця стало відомо, що Швеція передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2.

18:24 17.04.2026
Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

15:14 17.04.2026
Україна розраховує, що цього року розпочнуться тренування пілотів на винищувачах Gripen – Зеленський

14:28 17.04.2026
Зеленський і король Швеції вшанували пам'ять полеглих воїнів

16:57 16.04.2026
Уряд Швеції ухвалив два законопроєкти щодо приєднання до Спецтрибуналу

20:50 15.04.2026
Понад 200 заявок перебувають на розгляді Американсько-українського інвестфонду – Свириденко

22:08 14.04.2026
Дата приїзду американських перемовників Віткова та Кушнера до Києва ще невідома – Зеленський

19:39 14.04.2026
Зеленський прибув до Норвегії

11:41 14.04.2026
Україна, Швеція та ПРООН розширять співпрацю з оцінки завданої довкіллю шкоди

14:41 12.04.2026
У Львові зафіксували температурний рекорд холоду у квітні

16:37 09.04.2026
Зеленський щодо візиту делегації США до Києва: Після Великодніх свят знайдемо ту чи іншу дату

