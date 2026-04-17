Оголошено підозри за розтрату бюджетних коштів при будівництві Алеї Пам'яті Захисників України в Ірпені

Правоохоронці повідомили про підозри трьом особам за розтрату бюджетних коштів при будівництві меморіалу "Алея Пам’яті Захисників України" в Ірпені; розмір переплати при закупівлі пам’ятників оцінюється у 2,8 млн грн., серед підозрюваних – колишня заступниця Ірпінського міського голови, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується схема розтрати бюджетних коштів, виділених на будівництво меморіалу "Алея Пам’яті Захисників України" в Ірпені. Повідомлено про підозру трьом особам: представнику товариства, уповноваженій особі з публічних закупівель та колишній заступниці Ірпінського міського голови", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у п’ятницю.

За даними слідства, службові особи Ірпінської міської ради у змові з представниками приватного товариства організували закупівлю із заздалегідь визначеним переможцем. Єдиним учасником і переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю, яке поставило для меморіалу 75 надгробних пам’ятників.

Встановлено, що ці вироби імпортувалися з Китаю приблизно по 12 тис. грн за одиницю, тоді як до місцевого бюджету їх поставили майже по 80 тис. грн за кожен. У результаті за постачання пам’ятників сплачено близько 6 млн грн, з яких понад 2,8 млн грн становить ймовірна переплата.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 5 ст. 191 КК України – розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах.