Інтерфакс-Україна
Події
13:49 17.04.2026

Загинув хлопчик 2015 року народження у Бородянці на Київщині – його засипало піском

1 хв читати

У Бородянці (Київська обл.) загинув 11-річний хлопчик – його засипало піском, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"Київщина: загинув хлопчик 2015 року народження у Бородянці – його засипало піском. Рятувальники дістали дитину з-під шару піску без свідомості. Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть хлопчика", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у п’ятницю.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

 

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА