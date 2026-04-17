Загинув хлопчик 2015 року народження у Бородянці на Київщині – його засипало піском

У Бородянці (Київська обл.) загинув 11-річний хлопчик – його засипало піском, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"Київщина: загинув хлопчик 2015 року народження у Бородянці – його засипало піском. Рятувальники дістали дитину з-під шару піску без свідомості. Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть хлопчика", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у п’ятницю.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.