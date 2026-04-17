Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність до зустрічі на рівні лідерів України та РФ, за участю президента Туреччини та можливо США

Під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю Сибіга наголосив, що Туреччина – це країна, яка має "унікальний дипломатичний досвід і глобальний вплив". Він знову подякував турецькій стороні за підтримку, наприклад, за створення "Зернового коридору" у Чорному морі після початку повномасштабної агресії РФ.

"І також ми покладаємося на наших турецьких друзів, наприклад, щодо організації зустрічі на рівні лідерів. Тож ми готові до цієї зустрічі. Також у Туреччині. Я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо, Трампом. ми передали це повідомлення нашим турецьким друзям під час нещодавнього візиту мого президента", – заявив Сибіга.

Міністр підкреслив, що Туреччина відіграє дуже важливу роль у мирних зусиллях.