13:26 17.04.2026

Молдова оголосила персонами нон грата керівництво російських військ у Придністров'ї – ЗМІ

Молдова оголосила персонами нон грата представників командування оперативної групи російських військ (ОГРВ), незаконно розміщеної у невизнаному Придністров’ї, повідомило молдовське видання Newsmaker.

"Представників командування ОГРВ, незаконно розміщеного в Придністровському регіоні, оголосили небажаними на території Республіки Молдова. Інформацію підтвердив спікер парламенту та лідер правлячої Партії дії та солідарності Ігор Гросу", – йдеться у повідомленні на сайті видання у п’ятницю.

За словами Гросу, ці особи повинні прибути на правий берег для оформлення свого легального статусу, але якщо вони не приїдуть і залишаться в Придністровському регіоні, то не зможуть виїжджати за його межі. У Міграційній інспекції виданню повідомили, що з початку року 76 іноземців оголошено небажаними на термін від 5 до 15 років, серед яких "також є члени неконституційних військових формувань".

Наслідком цього рішення є обмеження свободи пересування російських військових, розміщених у Придністров’ї. Особи, оголошені небажаними, будуть затримані та відправлені до країни походження, якщо вони спробують перетнути контрольно-пропускні пункти на правий берег Дністра або виїхати з країни через Міжнародний аеропорт Кишинева.

За даними медіа, до цього списку увійшли командувач ОГРВ Дмитрій Зеленков, його заступники Дмитрій Опалєв, Сергєй Машенко та Сергєй Ширшов, а також начальник штабу Марат Ярулін та Алексєй Богомолов, який займається схемами незаконного фінансування ОГРВ.

Як повідомлялося, 25 лютого президентка Молдови Мая Санду позбавила громадянства дев’ять чинних або колишніх посадовців з невизнаного Придністров’я, зокрема і ексміністра внутрішніх справ невизнаного Придністров’я Руслана Мову.

