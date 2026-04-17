Інтерфакс-Україна
13:22 17.04.2026

В Україні в неділю та понеділок заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту

Вночі 19 квітня у північній частині країни, 20 квітня у північних, східних та більшості центральних областей (крім Вінницької) на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий), повідомляє Укргідрометцентр.

20 квітня в Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях в повітрі заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Зазначається, що заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 13.04.2026
Заморозки в ніч на вівторок зашкодять ранньоквітучим плодовим деревам – Укргідрометцентр

Заморозки в ніч на вівторок зашкодять ранньоквітучим плодовим деревам – Укргідрометцентр

13:18 10.04.2026
У найближчі три доби в Україні заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі

У найближчі три доби в Україні заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі

13:49 08.04.2026
В найближчі три дні в Україні заморозки на поверхні ґрунту і в повітрі

В найближчі три дні в Україні заморозки на поверхні ґрунту і в повітрі

13:43 06.04.2026
Суттєве похолодання та нічні заморозки йдуть в Україну, скрізь невеликі дощі, в середу з мокрим снігом

Суттєве похолодання та нічні заморозки йдуть в Україну, скрізь невеликі дощі, в середу з мокрим снігом

14:17 15.10.2025
Заморозки очікуються по всій Україні найближчої ночі

Заморозки очікуються по всій Україні найближчої ночі

18:15 10.06.2022
НААН пропонує вирощувати міскантус для відновлення ґрунтів після бойових дій

НААН пропонує вирощувати міскантус для відновлення ґрунтів після бойових дій

12:02 17.10.2019
Систему моніторингу стану ґрунтів в Україні буде запущено до травня 2020 року

Систему моніторингу стану ґрунтів в Україні буде запущено до травня 2020 року

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

