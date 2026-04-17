В Україні в неділю та понеділок заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту

Вночі 19 квітня у північній частині країни, 20 квітня у північних, східних та більшості центральних областей (крім Вінницької) на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий), повідомляє Укргідрометцентр.

20 квітня в Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях в повітрі заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Зазначається, що заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.