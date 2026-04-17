13:08 17.04.2026

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга переконаний, що найскладніший період дипломатичного треку із США позаду, країнам вдалося вибудувати прагматичний діалог.

"Наша оцінка, і я впевнений, що найскладніший період наших відносин або нашого дипломатичного двостороннього треку позаду. Нам вдалося врегулювати цей напрямок належним чином, дуже прагматично, з повагою до позицій один одного, і в України справді є карти. Це реальність", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

Він знову наголосив, що Україна вітає зусилля США щодо наближення справедливого та всеохоплюючого миру.

"Моя особиста оцінка полягає в тому, що без США, без підтримки президента Трампа, нереально досягти справедливого та всеохоплюючого миру. Це нереально. Тому нам потрібна участь США, і ми вітаємо їхні мирні зусилля", – зазначив Сибіга.

