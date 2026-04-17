Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на важливості продовження переговорів щодо миру, підтвердив, що України очікує на візит американської переговорної команди.

"Так, можна сказати, що ми "застрягли" у наших мирних зусиллях, на жаль. Тож у будь-якому разі нам потрібно продовжувати ці зусилля, щоб покласти край цій війні. Це в наших інтересах", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

Міністр додав, що він особисто вважає, що "ми можемо досягти відчутних результатів переважно завдяки дипломатичним зусиллям".

"Через ситуацію на Близькому Сході у нас, мабуть, затримка в переговорах про мир. Але ми перебуваємо в постійному контакті", – наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що переговорні групи України та США перебувають у постійному контакті.

"Ми очікуємо на візит американської переговорної групи до України, щоб обговорити, як нам діяти далі", – заявив глава МЗС.

Але в будь-якому разі, паралельно, як додав Сибіга, необхідно чинити тиск на Росію, послаблювати її.

"Ніяких ілюзій. Ніяких марних сподівань. Лише рішучі кроки. Режим Путіна має усвідомити наслідки відмови від конструктивної позиції. Як я вже зазначав, ми готові до припинення вогню", – наголосив Сибіга .

Він підкреслив, що очільник Кремля "Путін має визнати, що він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою".

14 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що поки що дата візиту до Києва представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера невідома. Він додав, що нині Сполучені Штати все ще сфокусовані на війні з Іраном.

Як повідомлялося, 16-18 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідує Турецьку Республіку, де бере участь у 5-му Анталійському дипломатичному форумі на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.