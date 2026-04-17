Інтерфакс-Україна
Події
12:57 17.04.2026

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

2 хв читати
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на важливості продовження переговорів щодо миру, підтвердив, що України очікує на візит американської переговорної команди.

"Так, можна сказати, що ми "застрягли" у наших мирних зусиллях, на жаль. Тож у будь-якому разі нам потрібно продовжувати ці зусилля, щоб покласти край цій війні. Це в наших інтересах", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

Міністр додав, що він особисто вважає, що "ми можемо досягти відчутних результатів переважно завдяки дипломатичним зусиллям".

"Через ситуацію на Близькому Сході у нас, мабуть, затримка в переговорах про мир. Але ми перебуваємо в постійному контакті", – наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що переговорні групи України та США перебувають у постійному контакті.

"Ми очікуємо на візит американської переговорної групи до України, щоб обговорити, як нам діяти далі", – заявив глава МЗС.

Але в будь-якому разі, паралельно, як додав Сибіга, необхідно чинити тиск на Росію, послаблювати її.

"Ніяких ілюзій. Ніяких марних сподівань. Лише рішучі кроки. Режим Путіна має усвідомити наслідки відмови від конструктивної позиції. Як я вже зазначав, ми готові до припинення вогню", – наголосив Сибіга .

Він підкреслив, що очільник Кремля "Путін має визнати, що він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою".

14 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що поки що дата візиту до Києва представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера невідома. Він додав, що нині Сполучені Штати все ще сфокусовані на війні з Іраном.

Як повідомлялося, 16-18 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідує Турецьку Республіку, де бере участь у 5-му Анталійському дипломатичному форумі на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

Теги: #переговори #делегація_сша #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 17.04.2026
Ердоган: Туреччина готова підтримати переговори РФ та України, включно з зустріччю лідерів

15:08 17.04.2026
Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

13:46 17.04.2026
Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

13:08 17.04.2026
Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

12:34 17.04.2026
Сибіга: Україна не може прийняти російський ультиматум щодо виведення наших військ з Донбасу, це неможливо

12:20 17.04.2026
РФ готується до масованих атак України сім разів на місяць – Сибіга

09:32 16.04.2026
Сибіга: Аморально і небезпечно затримувати допомогу Україні та санкції проти РФ після нічної атаки

19:18 14.04.2026
Трамп не виключає організації нових переговорів з Іраном у Пакистані протягом найближчих двох днів

09:53 14.04.2026
Сибіга обговорив з Каллас вибори в Угорщині та важливість розблокування кредиту в EUR90 млрд

07:51 14.04.2026
Венс: Подальший розвиток ситуації на Близькому Сході залежить від рішень Ірану

ВАЖЛИВЕ

ОСТАННЄ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА