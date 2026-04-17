12:36 17.04.2026

На вихідних в Україні помірно тепло та майже без опадів

На вихідних в Україні помірно тепло та майже без опадів

В Україні у суботу, 18 квітня, невеликі дощі, на заході та південному сході країни без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці в північно-східних та більшості центральних областей місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла; вдень 11-16°, в південно-східній частині до 19°.

У Києві у суботу вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневськогов у Києві 18 квітня найвища температура вдень була 25,1° в 1920р., найнижча вночі -4,7° в 1895р.

В Україні у неділю, 19 квітня, у південно-східній частині дощі, на решті території без опадів.

Вітер північний з переходом на заході країни на східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), на півдні та сході країни 4-9° тепла; вдень 11-16°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

13:31 16.04.2026
В Україні наступної доби переважно без опадів, місцями невеликі дощі

В Україні наступної доби переважно без опадів, місцями невеликі дощі

12:32 15.04.2026
В Україні в наступні дві доби в основному без опадів, лише місцями невеликий дощ – Укргідрометцентр

В Україні в наступні дві доби в основному без опадів, лише місцями невеликий дощ – Укргідрометцентр

12:41 14.04.2026
Найближчої ночі в Україні останні заморозки, з середи потепління до +18, місцями невеликий дощ

Найближчої ночі в Україні останні заморозки, з середи потепління до +18, місцями невеликий дощ

11:24 14.04.2026
Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у низці областей України – I рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у низці областей України – I рівень небезпечності, жовтий

13:10 13.04.2026
Найближчими днями в Україні буде прохолодно, в середу почнеться потепління

Найближчими днями в Україні буде прохолодно, в середу почнеться потепління

14:41 12.04.2026
У Львові зафіксували температурний рекорд холоду у квітні

У Львові зафіксували температурний рекорд холоду у квітні

13:02 12.04.2026
У найближчі дні погода в Україні суттєво не зміниться

У найближчі дні погода в Україні суттєво не зміниться

13:19 11.04.2026
Неділя та понеділок в Україні будуть холодними з невеликими дощами, нічними заморозками та ранковими туманами

Неділя та понеділок в Україні будуть холодними з невеликими дощами, нічними заморозками та ранковими туманами

13:11 10.04.2026
В Україні на вихідних невеликі дощі з мокрим снігом, на поверхні ґрунту заморозки

В Україні на вихідних невеликі дощі з мокрим снігом, на поверхні ґрунту заморозки

13:12 09.04.2026
Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, ночі із заморозками, йтиме невеликий дощ з мокрим снігом

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, ночі із заморозками, йтиме невеликий дощ з мокрим снігом

