На вихідних в Україні помірно тепло та майже без опадів

В Україні у суботу, 18 квітня, невеликі дощі, на заході та південному сході країни без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці в північно-східних та більшості центральних областей місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла; вдень 11-16°, в південно-східній частині до 19°.

У Києві у суботу вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневськогов у Києві 18 квітня найвища температура вдень була 25,1° в 1920р., найнижча вночі -4,7° в 1895р.

В Україні у неділю, 19 квітня, у південно-східній частині дощі, на решті території без опадів.

Вітер північний з переходом на заході країни на східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), на півдні та сході країни 4-9° тепла; вдень 11-16°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.