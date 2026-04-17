Сибіга: Україна не може прийняти російський ультиматум щодо виведення наших військ з Донбасу, це неможливо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на неможливості погодження на ультиматуми росіян щодо виведення українських військ з Донбасу.

"Українська сторона готова до безумовного припинення вогню з подальшим моніторингом. У нас є план із 20 пунктів. Так, ще кілька пунктів, більш чутливі пункти не узгоджені. І зрозуміло, як Україна могла прийняти цю вимогу чи ультиматум щодо виведення наших військ з Донбасу? Це нездійсненно", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

Він зазначив, що також тепер російська сторона вимагає від України російської юрисдикції над окупованими територіями, що включає російську валюту, російський прапор.

"Україна ніколи не прийме жодної ініціативи ціною нашої територіальної цілісності та суверенітету. Це наш підхід", – підкресив міністр.