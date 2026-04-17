Інтерфакс-Україна
Події
12:20 17.04.2026

РФ готується до масованих атак України сім разів на місяць – Сибіга

РФ готується до масованих атак України сім разів на місяць – Сибіга
За даними української розвідки, РФ готується до масованих атак по Україні сім разів на місяць, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"За даними нашої розвідки, вони (росіяни – ІФ-У) готуються до таких масованих атак найближчим часом. У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

Водночас міністр зазначив, що станом на сьогодні українська ППО знищує до 90% повітряних об’єктів під час атак.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:08 17.04.2026
Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

13:46 17.04.2026
Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

12:57 17.04.2026
Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

12:34 17.04.2026
Сибіга: Україна не може прийняти російський ультиматум щодо виведення наших військ з Донбасу, це неможливо

11:04 17.04.2026
Удари РФ призвели до відключень е/е в семи областях – "Укренерго"

09:32 16.04.2026
Сибіга: Аморально і небезпечно затримувати допомогу Україні та санкції проти РФ після нічної атаки

20:31 14.04.2026
МВФ знизив прогноз зростання світового ВВП у 2026р через іранський конфлікт, підготував ризикові сценарії

09:53 14.04.2026
Сибіга обговорив з Каллас вибори в Угорщині та важливість розблокування кредиту в EUR90 млрд

10:57 13.04.2026
Україна своєю зброєю здійснює до 95% далекобійних уражень ворога – Сибіга

10:46 13.04.2026
Сибіга: Ми очікуємо на контакт Зеленського та Мадяра

