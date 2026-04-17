Франція готова сприяти розмінуванню Ормузької протоки після завершення бойових дій – міністр оборони

Франція може взяти участь у розмінуванні Ормузької протоки після припинення бойових дій у регіоні, заявила в п’ятницю міністр Збройних сил Катрін Вотрен.

"Кілька країн, як-от Франція, Бельгія та Нідерланди, мають можливості для розмінування", – сказала Вотрен в ефірі телеканалу TF1.

Вона додала, що "наразі ніхто не знає, чи замінована протока".

Ключове питання, за її словами, – це можливість "супроводжувати рух суден" в Ормузькій протоці, але тільки в оборонній формі. Вотрен зазначила, що "Париж має намір відновити свободу судноплавства в Ормузькій протоці, у цьому суть нашої ініціативи".

Міністр наголосила, що Франція бажає діяти дипломатичними шляхами у взаєминах зі своїми партнерами.

Як оголосив раніше Єлисейський палац, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скликали на 17 квітня міжнародну відеоконференцію щодо відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Згідно з повідомленням канцелярії французького президента, конференція збере "країни, що не воюють, готові зробити свій внесок" у "багатосторонню і суто оборонну місію, спрямовану на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці, коли дозволять умови безпеки".