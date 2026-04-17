Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу – міськрада

Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 17 квітня, повідомили у міській раді.

"Унаслідок чергової масованої атаки рф у ніч на 17 квітня 2026 року Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу… На жаль, об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування. Станом на 17 квітня 2026 року подачу гарячої води для споживачів КП "Теплокомуненерго" тимчасово призупинен", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ради.

За повідомленням, на об’єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства. Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.