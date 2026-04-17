Інтерфакс-Україна
Події
12:07 17.04.2026

Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу – міськрада

Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 17 квітня, повідомили у міській раді.

"Унаслідок чергової масованої атаки рф у ніч на 17 квітня 2026 року Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу… На жаль, об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування. Станом на 17 квітня 2026 року подачу гарячої води для споживачів КП "Теплокомуненерго" тимчасово призупинен", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ради.

За повідомленням, на об’єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства. Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 17.04.2026
В Чернігові є прильоти по енергетичних об'єктах, знеструмлені близько 6 тис. абонентів – ОВА

В Чернігові є прильоти по енергетичних об'єктах, знеструмлені близько 6 тис. абонентів – ОВА

03:39 17.04.2026
РФ ударила по критичних об'єктах Чернігова, без світла лишилися близько 6 тис. абонентів

РФ ударила по критичних об'єктах Чернігова, без світла лишилися близько 6 тис. абонентів

23:09 14.04.2026
Частина Чернігова залишилась без електропостачання через аварію

Частина Чернігова залишилась без електропостачання через аварію

10:21 14.04.2026
Окупанти атакували дроном адмінбудівлю в центрі Чернігова, наслідки уточнюються

Окупанти атакували дроном адмінбудівлю в центрі Чернігова, наслідки уточнюються

09:45 03.04.2026
Кількість загиблих через атаку по Чернігову зросла до двох людей, ще троє поранені – ОВА

Кількість загиблих через атаку по Чернігову зросла до двох людей, ще троє поранені – ОВА

17:28 02.04.2026
Людина загинула, ще одна – травмована через російську ракетну атаку по Чернігову – МВА

Людина загинула, ще одна – травмована через російську ракетну атаку по Чернігову – МВА

15:38 02.04.2026
Росіяни балістикою атакували одне з підприємств у Чернігові – МВА

Росіяни балістикою атакували одне з підприємств у Чернігові – МВА

16:00 26.03.2026
Працівниця ТЕЦ загинула через російський обстріл Херсона – ОВА

Працівниця ТЕЦ загинула через російський обстріл Херсона – ОВА

09:53 25.03.2026
Чернігів і жителі чотирьох районів області без світла через ворожі атаки – обладміністрація

Чернігів і жителі чотирьох районів області без світла через ворожі атаки – обладміністрація

14:00 22.03.2026
Чотири людини травмовано через вибух невідомого предмету в магазині у Чернігові – влада

Чотири людини травмовано через вибух невідомого предмету в магазині у Чернігові – влада

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

