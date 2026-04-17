12:01 17.04.2026

Вже 36 постраждалих в Одесі через ракетно-дронову атаку 15-16 квітня – ОВА

Вже 36 постраждалих в Одесі через ракетно-дронову атаку 15-16 квітня – ОВА
Кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронових атак по житловій забудові в Одесі ввечері 15 квітня та в ніч на 16 квітня зросла до 36 осіб, серед них – дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"На жаль, кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронових атак по житловій забудові в Одесі зросла до 36 осіб. Серед постраждалих – одна дитина. В результаті атак, що сталися ввечері 15 квітня та в ніч на 16 квітня, загинуло дев’ятеро людей: один – ввечері та вісім – вночі", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

Раніше було відомо про 9 загиблих та 23 постраждалих.

Станом на ранок 17 квітня в медичних закладах залишаються дев’ятеро постраждалих, у тому числі дитина. Медики продовжують боротися за життя та здоров’я кожного.

