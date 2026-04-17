ССО ЗСУ: Уражено базу підрозділу БпЛА "Рубікон" під Маріуполем

"Сили спеціальних операцій уразили логістичну базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в окупованому Мангуші на Донеччині у ніч проти 17 квітня. Низку ударів по об’єктах противника провели дронам підрозділів Middle-strike ССО. На місці зафіксовано вибухи та масштабні пожежі", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ССО.

За інформацією військових, "Рубікон" використовує проти Сил безпеки та оборони України майже всі наявні в рф ударні та розвідувальні дрони, окрім "Шахедів/Гераней". Ворожий підрозділ серед іншого має на озброєнні звичайні та оптоволоконні FPV-дрони, ударні "Молнії" та "Ланцети", розвідувальні безпілотники ZALA, "Орлани", SuperCam, а також морські дрони.