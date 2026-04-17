Інтерфакс-Україна
Події
11:56 17.04.2026

ССО ЗСУ: Уражено базу підрозділу БпЛА "Рубікон" під Маріуполем

1 хв читати
Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про ураження логістичну базу російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в окупованому Мангуші у ніч проти 17 квітня. на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Сили спеціальних операцій уразили логістичну базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в окупованому Мангуші на Донеччині у ніч проти 17 квітня. Низку ударів по об’єктах противника провели дронам підрозділів Middle-strike ССО. На місці зафіксовано вибухи та масштабні пожежі", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ССО.

За інформацією військових, "Рубікон" використовує проти Сил безпеки та оборони України майже всі наявні в рф ударні та розвідувальні дрони, окрім "Шахедів/Гераней". Ворожий підрозділ серед іншого має на озброєнні звичайні та оптоволоконні FPV-дрони, ударні "Молнії" та "Ланцети", розвідувальні безпілотники ZALA, "Орлани", SuperCam, а також морські дрони.

 

Теги: #ссо #маріуполь

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА