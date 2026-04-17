Британські зброярі можуть отримати доступ до EUR90 млрд кредиту для України – ЗМІ

Європейський Союз відкрив для Великої Британії можливість взяти участь у програмі надання кредитів Україні на суму EUR90 млрд в рамках розширення співпраці з блоком у сфері оборони та безпеки, пише британська The Times.

"Очікується, що ця програма забезпечить фінансування, яке допоможе Києву придбати озброєння на суму до EUR60 млрд протягом наступного року, але згідно з чинними правилами ЄС британські компанії зможуть брати участь у тендерах лише на постачання обладнання, яке не можуть надати оборонні виробники з країн ЄС. Міністри прагнуть домогтися розширення доступу, що дозволить британським фірмам конкурувати на рівних умовах із європейськими конкурентами", – інформує газета.

Британські компанії постачали Україні танки, безпілотники, ракети та артилерійські боєприпаси.

За словами видання, Марос Шефчович, єврокомісар, відповідальний за питання "Брекзиту", зазначив, що ЄС готовий до більш активної участі Великої Британії в цій програмі в рамках більш широкого перезавантаження відносин. Виступаючи на конференції в Брюсселі, він зазначив, що це може бути вигідним для обох сторін.

"У світі, що стає дедалі нестабільнішим, питання безпеки та оборони займають одне з провідних місць у порядку денному ЄС, і це вимагає від нас тісної співпраці з нашими найближчими партнерами, зокрема з Великою Британією. Ми завершуємо роботу над кредитом на підтримку України у розмірі EUR90 млрд, у якому може взяти участь і Велика Британія", – зазначив він.

Остаточна сума виплати з боку Великої Британії ще не узгоджена, але, як очікується, вона становитиме близько GBP390 млн, що дорівнює 15% внеску у щорічні витрати ЄС на обслуговування боргу в розмірі EUR3 млрд.

У листопаді минулого року Велика Британія відмовилася від спроби приєднатися до європейської програми переозброєння "Безпека для Європи" (Security Action for Europe) вартістю EUR140 млрд, коли ЄС наполіг на вступному внеску з боку Великої Британії у розмірі близько EUR2 млрд. Зусилля щодо приєднання до фонду для України вважаються вирішальними для відновлення відносин.

Джерело в уряді раніше підтвердило, що Велика Британія веде переговори про приєднання, і заявило: "Хоча не було б правильно коментувати внутрішні дискусії ЄС, ми продовжимо добросовісно розглядати будь-які пропозиції, що надходять від ЄС".

Представники ЄС заявили, що не мають заперечень проти участі британських оборонних компаній у тендерах на закупівлі для України, що фінансуються за рахунок позики. Умови позики, узгоджені державами-членами, передбачають, що уряд сплачуватиме свою "справедливу частку" щорічних відсотків, які, за оцінками, становитимуть EUR3 млрд.