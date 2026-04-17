В Чернігові є прильоти по енергетичних об'єктах, знеструмлені близько 6 тис. абонентів – ОВА

В Чернігові зафіксовано прильоти ворожих БпЛА по об’єктах критичної інфраструктури – енергетиці та промисловості, знеструмлені близько 6 тис. абонентів, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Знову від самого ранку над Черніговом були ворожі дрони. Були влучання уночі. Десятки російських БпЛА атакували місто. Всю ніч працювала наша ППО. Є збиття – дякую захисникам. Але, на жаль, є прильоти по об’єктах критичної інфраструктури – це енергетика і промисловість. Знеструмлені близько 6 тисяч абонентів. На одному з місць влучань – масштабна пожежа", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

За словами Чауса, залучені всі необхідні служби та аварійні бригади.

За його даними, протягом минулої доби агресор 58 разів обстріляв Чернігівщину. Було 92 вибухи. "Молнія" атакувала адмінбудівлю в Семенівці – пошкоджене приміщення міської ради, яке фактично вже було зруйнованим. У селі в передмісті Чернігова "герань" вибухнула на приватному подвір’ї. Пошкоджений фасад будинку і легковик.