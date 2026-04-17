УЧХ презентував плани розвитку діяльності дипломатичній спільноті та партнерам
УЧХ презентував плани розвитку діяльності дипломатичній спільноті та партнерам
Український Червоний Хрест (УЧХ) презентував плани розвитку своєї діяльності представникам дипломатичної спільноти та партнерам Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
“У Києві відбувся круглий стіл партнерів Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця для дипломатичної спільноти… Український Червоний Хрест презентував підходи до планування подальшої діяльності, зокрема розширення операційної діяльності в Україні”, — повідомив УЧХ у Фейсбуці.
Під час заходу обговорили ключові гуманітарні виклики в Україні, а також взаємозв’язок між реагуванням і відновленням. Окрему увагу приділили ролі гуманітарної дипломатії та координації з міжнародними партнерами.