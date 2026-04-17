УЧХ презентував плани розвитку діяльності дипломатичній спільноті та партнерам

Український Червоний Хрест (УЧХ) презентував плани розвитку своєї діяльності представникам дипломатичної спільноти та партнерам Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

“У Києві відбувся круглий стіл партнерів Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця для дипломатичної спільноти… Український Червоний Хрест презентував підходи до планування подальшої діяльності, зокрема розширення операційної діяльності в Україні”, — повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Під час заходу обговорили ключові гуманітарні виклики в Україні, а також взаємозв’язок між реагуванням і відновленням. Окрему увагу приділили ролі гуманітарної дипломатії та координації з міжнародними партнерами.